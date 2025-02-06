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В Китае отметили рост напряженности в мировой торговле из-за пошлин США - 06.02.2025, ПРАЙМ
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В Китае отметили рост напряженности в мировой торговле из-за пошлин США
В Китае отметили рост напряженности в мировой торговле из-за пошлин США - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Китае отметили рост напряженности в мировой торговле из-за пошлин США
Одностороннее введение США пошлин усугубляет напряженность в мировой торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:51+0300
2025-02-06T11:51+0300
экономика
сша
китай
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ПЕКИН, 6 фев - ПРАЙМ. Одностороннее введение США пошлин усугубляет напряженность в мировой торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь. По словам Хэ Юнцянь, одностороннее введение США дополнительных пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), является “типичным проявлением унилатерализма и торгового протекционизма”. “Это наносит серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, нарушает стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, усугубляет напряженность в мировой торговле”, - подчеркнула Хэ Юнцянь. Она добавила, что Китай готов “вместе с соответствующими странами отстаивать принципы свободной торговли и многосторонности, совместно противодействовать вызовам унилатерализма и торгового протекционизма, защищать последовательное и стабильное развитие международной торговли”. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
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сша, китай, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, пошлины
11:51 06.02.2025
 
В Китае отметили рост напряженности в мировой торговле из-за пошлин США

Минкоммерции КНР: пошлины США усугубляют напряженность в мировой торговле

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕКИН, 6 фев - ПРАЙМ. Одностороннее введение США пошлин усугубляет напряженность в мировой торговле, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.
По словам Хэ Юнцянь, одностороннее введение США дополнительных пошлин серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО), является “типичным проявлением унилатерализма и торгового протекционизма”.
“Это наносит серьезный ущерб многосторонней торговой системе, основанной на правилах, нарушает стабильность глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, усугубляет напряженность в мировой торговле”, - подчеркнула Хэ Юнцянь.
Она добавила, что Китай готов “вместе с соответствующими странами отстаивать принципы свободной торговли и многосторонности, совместно противодействовать вызовам унилатерализма и торгового протекционизма, защищать последовательное и стабильное развитие международной торговли”.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Указы также отменили правило de minimis, которое позволяло ввозить в США товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
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