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Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области
Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области - 06.02.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минтруду средств для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Белгородской,... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T00:17+0300
2025-02-06T00:17+0300
2025-02-06T00:17+0300
экономика
финансы
москва
фонд пенсионного и социального страхования
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минтруду средств для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Минтруду России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии должны выделить на частичную компенсацию расходов по оплате времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника.
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финансы, москва, фонд пенсионного и социального страхования
Экономика, Финансы, МОСКВА, Фонд пенсионного и социального страхования
Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области
Кабмин обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской, Брянской и Курской областях
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минтруду средств для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщили в пресс-службе кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Минтруду России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что субсидии должны выделить на частичную компенсацию расходов по оплате времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника.