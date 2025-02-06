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Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области

Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области - 06.02.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств для юрлиц в Белгородской области

Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минтруду средств для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Белгородской,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T00:17+0300

2025-02-06T00:17+0300

2025-02-06T00:17+0300

экономика

финансы

москва

фонд пенсионного и социального страхования

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение Минтруду средств для юрлиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Белгородской, Брянской и Курской областях, сообщили в пресс-службе кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. о выделении Минтруду России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что субсидии должны выделить на частичную компенсацию расходов по оплате времени простоя работников по причинам, не зависящим от работодателя и работника.

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