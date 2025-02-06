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Правительство РФ рассмотрит изменения в положение о Минтрансе - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Правительство РФ рассмотрит изменения в положение о Минтрансе
Правительство РФ рассмотрит изменения в положение о Минтрансе - 06.02.2025, ПРАЙМ
Правительство РФ рассмотрит изменения в положение о Минтрансе
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения, согласно которым Минтранс наделяется полномочиями по регулированию вопросов в сфере... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T00:17+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения, согласно которым Минтранс наделяется полномочиями по регулированию вопросов в сфере обеспечения транспортной безопасности, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года №395 (в части внесения изменений в положение о министерстве транспорта Российской Федерации). Проектом постановления Минтранс России наделяется полномочиями по регулированию вопросов в сфере обеспечения транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Согласно федеральному закону №16, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты этой инфраструктуры и перевозчиков. Также за обеспечение транспортной безопасности отвечают федеральные органы исполнительной власти и власти субъектов. В рамках постановления правительства РФ от 30 июля 2004 года №395 Минтранс РФ вправе устанавливать правила перевозки на разных видах транспорта, расследовать инциденты на транспорте.
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бизнес, россия, рф, москва
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА
00:17 06.02.2025
 
Правительство РФ рассмотрит изменения в положение о Минтрансе

Правительство РФ рассмотрит изменения в положение о Минтрансе

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит изменения, согласно которым Минтранс наделяется полномочиями по регулированию вопросов в сфере обеспечения транспортной безопасности, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:.. О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 года №395 (в части внесения изменений в положение о министерстве транспорта Российской Федерации). Проектом постановления Минтранс России наделяется полномочиями по регулированию вопросов в сфере обеспечения транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Согласно федеральному закону №16, обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств возлагается на субъекты этой инфраструктуры и перевозчиков. Также за обеспечение транспортной безопасности отвечают федеральные органы исполнительной власти и власти субъектов. В рамках постановления правительства РФ от 30 июля 2004 года №395 Минтранс РФ вправе устанавливать правила перевозки на разных видах транспорта, расследовать инциденты на транспорте.
 
БизнесРОССИЯРФМОСКВА
 
 
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