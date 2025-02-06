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Чистая прибыль Societe Generale выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль Societe Generale выросла в 1,7 раза - 06.02.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Societe Generale выросла в 1,7 раза

Чистая прибыль французской Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам 2024 года выросла в 1,7 раза, до 4,2 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:43+0300

2025-02-06T09:43+0300

2025-02-06T09:43+0300

экономика

бизнес

финансы

societe generale

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской Societe Generale, приходящаяся на группу, по итогам 2024 года выросла в 1,7 раза, до 4,2 миллиарда евро, сообщается в ее отчетности. Разводненная прибыль на акцию увеличилась до 4,38 евро с 2,17 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла за прошлый год на 22,2%, до 6,786 миллиарда евро. Чистый доход от банковской деятельности (выручка) поднялся на 6,7% и составил 26,788 миллиарда евро. По итогам четвертого квартала чистая прибыль, приходящаяся на группу, увеличилась в 2,4 раза год к году - до 1,041 миллиарда евро, рынки ожидали показатель в 814 миллионов евро. Операционная прибыль увеличилась в 1,8 раза в годовом выражении – до 1,688 миллиарда евро. Доход от банковской деятельности вырос на 11,1% в годовом выражении, до 6,621 миллиарда евро, что оказалось выше прогноза в 6,41 миллиарда евро. Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности группы входят управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. Банк работает в 65 странах, штат составляет более 126 тысяч сотрудников.

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бизнес, финансы, societe generale