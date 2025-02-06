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Чистая прибыль ArcelorMittal увеличилась на 45 процентов

Чистая прибыль ArcelorMittal увеличилась на 45 процентов - 06.02.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль ArcelorMittal увеличилась на 45 процентов

Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам года выросла на 45% и... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T10:47+0300

2025-02-06T10:47+0300

2025-02-06T10:47+0300

экономика

бизнес

arcelormittal

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире металлургической компании ArcelorMittal, приходящаяся на акционеров головной компании, по итогам года выросла на 45% и составила 1,339 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании. Прибыль на акцию увеличилась до 1,7 доллара с 1,09 доллара годом ранее. Выручка снизилась при этом на 8,6%, до 62,441 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала ArcelorMittal зафиксировала чистый убыток в размере 390 миллионов долларов который сократился всемеро по сравнению с тем же периодом годом ранее. Убыток на акцию уменьшился до 0,51 доллара с 3,57 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 1,11% - до 14,714 миллиарда долларов. По итогам года компания увеличила добычу железной руды на 1% - до 42,4 миллиона тонн, а производство нерафинированной стали снизилось (на 0,3%), до 57,9 миллиона тонн. За четвертый квартал ArcelorMittal добыла 12,6 миллионов тонн железной руды, что на 24% больше показателя годом ранее и произвела 14 миллионов тонн нерафинированной стали (рост на 2,2% в годовом выражении). ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания мира. Зарегистрирована в Люксембурге. Концерн был образован в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

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бизнес, arcelormittal