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Чистая прибыль Yum! Brands сократилась на семь процентов

Чистая прибыль Yum! Brands сократилась на семь процентов - 06.02.2025, ПРАЙМ

Чистая прибыль Yum! Brands сократилась на семь процентов

Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам прошлого года сократилась на 7% по... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:41+0300

2025-02-06T15:41+0300

2025-02-06T15:41+0300

экономика

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам прошлого года сократилась на 7% по сравнению с годом ранее - до 1,486 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 5,22 доллара против 5,59 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 6,7%, до 7,549 миллиарда долларов. По итогам четвертого квартала чистая прибыль снизилась на 8,6%, до 423 миллионов долларов, а разводненная прибыль на акцию - до 1,49 доллара с 1,62 доллара год назад. Выручка поднялась на 16%, до 2,362 миллиарда долларов, что совпало с прогнозами аналитиков. Продажи компании в мире без учета разницы курсов валют по итогам года увеличились на 4%, в сети KFC показатель увеличился на 3%, Taco Bell - на 8%; у Pizza Hut показатель снизился на 1%. Продажи компании за четвертый квартал выросли на 8%, в KFC - на 6%, в Taco Bell - на 14%, в Pizza Hut - на 3%. Акции компании дорожают на предварительных торгах на 1,5%. Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 53 тысяч ресторанов более чем в 155 странах. Международные бренды компании - KFC, Pizza Hut и Taco Bell. За прошлый год компания открыла 4 535 новых ресторанов. В предыдущем квартале Yum! Brands открыла 1 804 точки.

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