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Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе

Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе - 06.02.2025, ПРАЙМ

Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе

Нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе составили 9,9 миллиарда долларов, сократившись с 13,2 миллиарда долларов в декабре, следует из "Обзора | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:20+0300

2025-02-06T19:20+0300

2025-02-06T19:20+0300

экономика

банк россии

иностранная валюта

экспортеры

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе составили 9,9 миллиарда долларов, сократившись с 13,2 миллиарда долларов в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В среднем за 2024 год чистые продажи 29 крупнейших экспортеров достигли 11,9 миллиарда долларов США в месяц. В январе 2025 года чистые продажи рассматриваемых компаний составили 9,9 миллиарда долларов США, снизившись на 25% месяц к месяцу, что является сезонным эффектом (за 2021–2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%)", - говорится в обзоре ЦБ РФ. Сообщается, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года составило 76%, уменьшившись на 6 процентных пунктов относительно октября.

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банк россии, иностранная валюта, экспортеры