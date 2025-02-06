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Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/prodazhi-854737244.html
Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе
Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе - 06.02.2025, ПРАЙМ
Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе
Нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе составили 9,9 миллиарда долларов, сократившись с 13,2 миллиарда долларов в декабре, следует из "Обзора | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:20+0300
2025-02-06T19:20+0300
экономика
банк россии
иностранная валюта
экспортеры
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе составили 9,9 миллиарда долларов, сократившись с 13,2 миллиарда долларов в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ. "В среднем за 2024 год чистые продажи 29 крупнейших экспортеров достигли 11,9 миллиарда долларов США в месяц. В январе 2025 года чистые продажи рассматриваемых компаний составили 9,9 миллиарда долларов США, снизившись на 25% месяц к месяцу, что является сезонным эффектом (за 2021–2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%)", - говорится в обзоре ЦБ РФ. Сообщается, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года составило 76%, уменьшившись на 6 процентных пунктов относительно октября.
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банк россии, иностранная валюта, экспортеры
Экономика, Банк России, иностранная валюта, экспортеры
19:20 06.02.2025
 
Назван объем нетто-продаж валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе

ЦБ: нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе составили $9,9 млрд

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДенежные купюры китайских юаней и долларов США
Денежные купюры китайских юаней и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Нетто-продажи валюты крупнейшими экспортерами РФ в январе составили 9,9 миллиарда долларов, сократившись с 13,2 миллиарда долларов в декабре, следует из "Обзора рисков финансовых рынков", подготовленного ЦБ РФ.
"В среднем за 2024 год чистые продажи 29 крупнейших экспортеров достигли 11,9 миллиарда долларов США в месяц. В январе 2025 года чистые продажи рассматриваемых компаний составили 9,9 миллиарда долларов США, снизившись на 25% месяц к месяцу, что является сезонным эффектом (за 2021–2025 годы в среднем сокращение в январе относительно декабря составляло 25%)", - говорится в обзоре ЦБ РФ.
Сообщается, что отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в ноябре 2024 года составило 76%, уменьшившись на 6 процентных пунктов относительно октября.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
ЦБ указал на признаки заметного роста экономики России
18:58
 
ЭкономикаБанк Россиииностранная валютаэкспортеры
 
 
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