https://1prime.ru/20250206/putin-854728081.html
Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы
Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы
Глава государства Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением. Об этом он заявил в рамках беседы с молодыми учеными. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:27+0300
2025-02-06T16:27+0300
2025-02-06T16:27+0300
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владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением. Об этом он заявил в рамках беседы с молодыми учеными."(Радиоэлектронная борьба - ред.) - чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас", - отметил российский лидер. Президент выразил уверенность, что результаты работы в сфере радиоэлектронной борьбы напрямую связаны с сокращением числа потерь на поле боя.
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россия, рэб, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, РЭБ, Владимир Путин
Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы
Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением. Об этом он заявил в рамках беседы с молодыми учеными.
"(Радиоэлектронная борьба - ред.) - чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас", - отметил российский лидер.
Президент выразил уверенность, что результаты работы в сфере радиоэлектронной борьбы напрямую связаны с сокращением числа потерь на поле боя.
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