https://1prime.ru/20250206/putin-854728081.html

Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы

Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин напомнил о важности направления радиоэлектронной борьбы

Глава государства Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением. Об этом он заявил в рамках беседы с молодыми учеными. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:27+0300

2025-02-06T16:27+0300

2025-02-06T16:27+0300

вооружения

россия

рэб

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин назвал радиоэлектронную борьбу чрезвычайно важным направлением. Об этом он заявил в рамках беседы с молодыми учеными."(Радиоэлектронная борьба - ред.) - чрезвычайно важное направление сегодня. И вы только что сказали о разработке техники будущего… Я не являюсь специалистом в этой области, но уже исходя из того, что нам преподносит жизнь, вижу: будущее наступает сейчас", - отметил российский лидер. Президент выразил уверенность, что результаты работы в сфере радиоэлектронной борьбы напрямую связаны с сокращением числа потерь на поле боя.

https://1prime.ru/20250205/vooruzheniya-854699199.html

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2025

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россия, рэб, владимир путин