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Путин отметил энергичность главы Минсельхоза

Путин отметил энергичность главы Минсельхоза - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин отметил энергичность главы Минсельхоза

Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными после вручения премий в области науки назвал главу Минсельхоза Оксану Лут энергичным человеком и отметил... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T16:42+0300

2025-02-06T16:42+0300

2025-02-06T16:42+0300

экономика

владимир путин

минсельхоз рф

оксана лут

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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в разговоре с учеными после вручения премий в области науки назвал главу Минсельхоза Оксану Лут энергичным человеком и отметил ее погруженность в вопросы сельского хозяйства, в том числе в тему генетики. Президент в четверг вручил премии в области науки и инноваций молодым ученым. После церемонии он пообщался с ними в неформальной обстановке. Среди лауреатов была в том числе Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, которая получила премию за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Путин обсудил с ней тему координации центров, которые занимаются вопросами генетики. "Я сейчас попрошу министра (сельского хозяйства - ред.), пообщайтесь с ней. Она у нас тоже человек такой энергичный, очень погруженный в эту сферу, разумеется. Поговорите с ней сегодня, хорошо? Я думаю, что ей тоже будет интересно послушать. И вам полезно. Мы сейчас организуем это. Договорились", - сказал Путин. -0-

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владимир путин, минсельхоз рф, оксана лут