Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250206/putin-854729409.html
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь живым... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:48+0300
2025-02-06T16:48+0300
владимир путин
россия
ученые
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854729258_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4ca36452d08da6a007948f61a98f5aff.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь живым существам до Марса. "Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?", - спросил Путин в ходе общения. Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, заверила главу государства, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов. Она добавила, что если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим. "Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны... А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное нет, все-таки", - сказал Путин, уточнив, что говорил о биологических организмах. Ученая отметила, что наука не стоит на месте. "То есть, сегодня пока таких материалов нет, но в целом... это возможно", - подытожил Путин.
https://1prime.ru/20250206/putin-854729088.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854729258_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_0fabaefc3344d65d4f89862ffe861b61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия, ученые
Владимир Путин, РОССИЯ, ученые
16:48 06.02.2025
 
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс

Путин на встрече с молодыми учеными пошутил о полетах коров и собак на Марс

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
Президент Владимир Путин вручил премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь живым существам до Марса.
"Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?", - спросил Путин в ходе общения.
Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, заверила главу государства, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.
Она добавила, что если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим.
"Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны... А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное нет, все-таки", - сказал Путин, уточнив, что говорил о биологических организмах.
Ученая отметила, что наука не стоит на месте.
"То есть, сегодня пока таких материалов нет, но в целом... это возможно", - подытожил Путин.
Оксана Лут. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза
16:42
 
Владимир ПутинРОССИЯученые
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала