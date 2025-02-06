https://1prime.ru/20250206/putin-854729409.html
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс
Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь живым... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:48+0300
2025-02-06T16:48+0300
2025-02-06T16:48+0300
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь живым существам до Марса. "Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?", - спросил Путин в ходе общения. Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, заверила главу государства, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов. Она добавила, что если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим. "Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны... А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное нет, все-таки", - сказал Путин, уточнив, что говорил о биологических организмах. Ученая отметила, что наука не стоит на месте. "То есть, сегодня пока таких материалов нет, но в целом... это возможно", - подытожил Путин.
https://1prime.ru/20250206/putin-854729088.html
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владимир путин, россия, ученые
Владимир Путин, РОССИЯ, ученые
Путин пошутил о будущих полетах коров и собак на Марс
Путин на встрече с молодыми учеными пошутил о полетах коров и собак на Марс
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле поинтересовался, позволят ли современные радиационно-защитные материалы долететь живым существам до Марса.
"Скажите, сегодняшние современные радиационно-защитные композиты они позволят, скажем, коровам долететь до Марса и вернуться? Или зайчикам, или кошкам, или собакам?", - спросил Путин в ходе общения.
Лауреат президентской премии для молодых ученых Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова, которая занимается созданием высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, заверила главу государства, что ученые работают над увеличением радиационной защиты материалов.
Она добавила, что если возникнет потребность отправлять в космос коров, ученые поработают и над этим.
"Это я же пошутил насчет коров. Коровы нам на Земле нужны... А вот человек-то долетит или просто живой организм с современными радиационно-защитными композитами? Наверное нет, все-таки", - сказал Путин, уточнив, что говорил о биологических организмах.
Ученая отметила, что наука не стоит на месте.
"То есть, сегодня пока таких материалов нет, но в целом... это возможно", - подытожил Путин.
Путин отметил энергичность главы Минсельхоза