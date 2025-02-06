https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html

Путин перечислил необходимые меры в образовании

Путин перечислил необходимые меры в образовании - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин перечислил необходимые меры в образовании

Президент России Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) и Российскую академию образования (РАО) комплексно обновить программы по математике и... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:43+0300

2025-02-06T17:43+0300

2025-02-06T18:08+0300

владимир путин

образование

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/15/854351618_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7d15a40052561e781c1ab8902225d271.jpg

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил Российскую академию наук (РАН) и Российскую академию образования (РАО) комплексно обновить программы по математике и естественным наукам."Нужно комплексно обновить программы по математике и естественным научным дисциплинам. Сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и, что самое главное, интересным для школьника. Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные, образовательные и научные организации", - сказал Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию.По словам главы государства, уровень преподавания математики и естественнонаучных дисциплин в школах должен быть высоким по всей России.Он отметил, что, в соответствии с отечественными традициями, лучшими мировыми практиками, которые доказывают свою эффективность, наше техническое образование должно быть прежде всего фундаментальным."Необходимая база знаний, математики и естественных наук формируется именно в школе, причем уже в 5-9 классах. Эксперты считают, что это важнейший период для подготовки будущих специалистов. Уровень преподавания этих дисциплин должен быть высоким, не в отдельно взятых учебных заведениях, школах-лидерах, а по всей стране", - сказал Путин.Он добавил, что для этого нужно увеличивать численность учителей-предметников, повышать качество их подготовки."Важно, чтобы математика, естественно-научная дисциплина увлекали молодых людей, увлекали ребят", - пояснил глава государства.По мнению президента. устаревшие и архаичные курсы должны быть исключены из образовательной программы в российских вузах."Одновременно стоит убрать устаревшие, порой просто архаичные, курсы, программы, не отвечающие потребностям экономики. Кстати, это одна из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение", - сказал Путин.Президент подчеркнул, что на некоторых инженерных направлениях с незаконченным высшим образованием остаются до 40% учащихся.Также Путин предложил создавать индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности."Считаю необходимым вводить индивидуальные учебные планы для студентов, работающих по будущей специальности, и использовать гибридные формы обучения, которые, подчеркну, не должны сказываться на основательности, фундаментальности образования", - сказал президент.Кроме того, Путин обратил внимание на важность формирования единой сквозной системы подготовки технических кадров РФ - от школ до университетов. Такой позитивный опыт есть у регионов с высокой концентрацией промышленности, отметил глава государства. "Важно наладить постоянный обмен наиболее эффективными практиками. Прежде всего речь о шагах по созданию единой сквозной системы подготовки технических кадров - от школы до университета. Такой позитивный востребованный опыт есть у значительной части регионов с высокой концентрацией промышленности", - сказал Путин.Президент отметил, что такую позитивную практику надо эффективно распространять.Путин также напомнил, что по модели программы "Профессионалитет" к 2030 году в России будут учиться два миллиона студентов."К концу 2026 года в нём будут участвовать колледжи и техникумы из всех регионов России, а к 2030 году по модели "Профессионалитет" будет учиться два миллиона студентов", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.Президент отметил, что проект расширяется, распространяется на новые отрасли, в этом году заканчивается экспериментальная часть проекта.Также Путин заявил, что России нужно создать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и преподавателей технических дисциплин."Надо создавать условия для постоянного наращивания компетенций рабочих, инженеров и, конечно, самих преподавателей технических дисциплин. Технологии, оборудования, станки, программное обеспечение быстро развиваются, обновляются, в том числе появляются конкурентные отечественные решения и системы", - сказал президент.Он отметил, что, по оценкам экспертов, в повышении квалификации нуждаются от трети до половины уже работающих инженеров и техников."В этой связи жду конкретных предложений по обновлению, существенному повышению качества и охвата дополнительного профессионального образования", - добавил глава государства.По словам Путина, приоритет при распределении бюджетных мест должен отдаваться вузам с высокими результатами подготовки кадров.Президент подчеркнул важность того, чтобы бюджетные места по инженерным специальностям не растворялись в общей массе."В короткие сроки надо выстроить все механизмы распределения так называемых контрольных цифр приема, довести их до конкретных учебных заведений. В первую очередь, бюджетные места должны получать вузы и колледжи с высокими результатами по подготовке кадров, то есть лидеры, а это, прежде всего, достойная заработная плата выпускников и трудоустройство их по специальности", - сказал Путин.Глава государства призвал формировать задел в компетенциях на годы вперед, отметив, что образовательные учреждения и через 15 лет должны быть способны отвечать на вызовы времени."Считаю важным, что, помимо решения задач сегодняшнего дня, ближайшего будущего, нужно формировать задел в компетенциях на годы вперед, чтобы нынешние школьники, студенты, аспиранты и наши учреждения: школы, колледжи, вузы - и через 15-20 лет были готовы отвечать на вызовы времени бурных технологических изменений, были среди лучших в глобальной конкуренции", - сказал он.Кроме того, Путин предложил при разработке новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования."Также предлагаю при разработке нормативной базы новой модели отечественной высшей школы предусмотреть возможность поэтапного профессионального образования", - сказал он.Президент пояснил, что тогда при завершении определенного цикла студент вправе будет пройти аттестацию и получить определенную квалификацию, при желании пойти работать, а затем продолжить обучение по программам базового или специализированного высшего образования.Также же возможности должны быть у выпускников техникумов и колледжей, которые захотят стать инженерами и получить высшее образование в будущем, уточнил Путин.

https://1prime.ru/20250107/universitety-854060680.html

https://1prime.ru/20241101/matkapital-852537523.html

https://1prime.ru/20240607/spetsialist-848937687.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, образование