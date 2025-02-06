https://1prime.ru/20250206/putin-854732043.html

Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах

Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:52+0300

2025-02-06T17:52+0300

2025-02-06T18:01+0300

владимир путин

образование

технологии

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства. "Правительством вместе с регионами и работодателями составлен пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность кадров для решения технологического лидерства, для реализации соответствующих нацпроектов, расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. По словам президента, такая работа будет проводиться на ежегодной основе.Также Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров."С учетом стремительного технологического развития нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, о чем мы сейчас говорим - инженерных… Я прошу министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившихся ситуаций", - сказал президент.

https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html

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владимир путин, образование, технологии