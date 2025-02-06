Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250206/putin-854732043.html
Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах
Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T17:52+0300
2025-02-06T18:01+0300
владимир путин
образование
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_134d0793ccf168ab82b2df2a449e683a.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства. "Правительством вместе с регионами и работодателями составлен пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность кадров для решения технологического лидерства, для реализации соответствующих нацпроектов, расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. По словам президента, такая работа будет проводиться на ежегодной основе.Также Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров."С учетом стремительного технологического развития нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, о чем мы сейчас говорим - инженерных… Я прошу министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившихся ситуаций", - сказал президент.
https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/17/853797659_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_401ab7e1e7b8d5b66c89c2e197077cca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, образование, технологии
Владимир Путин, образование, Технологии
17:52 06.02.2025 (обновлено: 18:01 06.02.2025)
 
Путин призвал составить пятилетний прогноз потребности в кадрах

Путин: надо определить потребности в кадрах, уточнив задачи технологического лидерства

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости дополнить сформированный пятилетний прогноз потребности в кадрах, уточнив запросы конкретно для решения задач технологического лидерства.
"Правительством вместе с регионами и работодателями составлен пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики, сделано это в разрезе конкретных территорий, отраслей и профессий. Работа проведена большая, но это только начало. Сейчас нужно конкретно определить дополнительную потребность кадров для решения технологического лидерства, для реализации соответствующих нацпроектов, расширить, дополнить прогноз, а затем с его использованием определить параметры государственного заказа для колледжей и вузов", - сказал глава государства в ходе заседания Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции.
По словам президента, такая работа будет проводиться на ежегодной основе.
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Путин перечислил необходимые меры в образовании
17:43
Также Путин поручил Минобрнауки РФ представить предложения по изменению ситуации в сфере подготовки инженерных кадров.
"С учетом стремительного технологического развития нужно серьезно переосмыслить наполнение учебных программ, сами механизмы обучения, а также объемы и структуру подготовки кадров, в том числе, о чем мы сейчас говорим - инженерных… Я прошу министерство науки и высшего образования представить предложения по изменению сложившихся ситуаций", - сказал президент.
 
Владимир ПутинобразованиеТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала