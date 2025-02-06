https://1prime.ru/20250206/putin-854735679.html
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах
Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:49+0300
2025-02-06T18:49+0300
2025-02-06T18:49+0300
экономика
владимир путин
кадры
рынок труда
образование
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. "Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.
https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html
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владимир путин, кадры, рынок труда, образование
Экономика, Владимир Путин, Кадры, рынок труда, образование
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах
Путин: потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году, до более чем 74 млн человек
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин.
"Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.
Путин перечислил необходимые меры в образовании