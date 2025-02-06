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Путин оценил рост потребности экономики в кадрах

Путин оценил рост потребности экономики в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин оценил рост потребности экономики в кадрах

Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:49+0300

2025-02-06T18:49+0300

2025-02-06T18:49+0300

экономика

владимир путин

кадры

рынок труда

образование

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. "Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.

https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, кадры, рынок труда, образование