Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/putin-854735679.html
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах
Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:49+0300
2025-02-06T18:49+0300
экономика
владимир путин
кадры
рынок труда
образование
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_0:88:3007:1779_1920x0_80_0_0_bc108a2360dd3a294a5e4c6030287e86.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин. "Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.
https://1prime.ru/20250206/putin-854731760.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0e/853577545_258:0:2749:1868_1920x0_80_0_0_8e0cd873a05d6b4c83c02112dd24a8fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, кадры, рынок труда, образование
Экономика, Владимир Путин, Кадры, рынок труда, образование
18:49 06.02.2025
 
Путин оценил рост потребности экономики в кадрах

Путин: потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году, до более чем 74 млн человек

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСъезд партии "Единая Россия"
Съезд партии Единая Россия - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Общая потребность экономики в кадрах вырастет к 2029 году и составит свыше 74 миллионов человек, заявил президент России Владимир Путин.
"Согласно пятилетнему кадровому прогнозу к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
Президент отметил, что при этом основной спрос, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием - более 60%.
Президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Путин перечислил необходимые меры в образовании
17:43
 
ЭкономикаВладимир ПутинКадрырынок трудаобразование
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала