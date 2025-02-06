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Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей
Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей
Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:23+0300
2025-02-06T19:23+0300
владимир путин
образование
школы
учителя
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник дефицит ставок, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. "Очень важная вещь, связанная с демографическими процессами в стране. У нас есть соответствующий прогноз, согласно которому после 2025 года падение численности учащихся в школах затронет прежде всего начальную школу. А вот в 8-11-х классах к 2032 году напротив ожидается рост учеников почти на миллион - с 4,8 до 5,5 миллиона человек. Для чего я это говорю, для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей, ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок по соответствующим категориям преподавателей", - сказал Путин. Он отметил, что обращается и к руководителям соответствующих ведомств, и к руководителям регионов. "Надо на это внимательно посмотреть", - подчеркнул президент.
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владимир путин, образование, школы, учителя
Владимир Путин, образование, школы, учителя
19:23 06.02.2025
 
Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей

Путин: нужно избежать дефицита ставок среди учителей, учитывая тенденции в демографии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" Учитель в классе
Учитель в классе - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник дефицит ставок, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг.
"Очень важная вещь, связанная с демографическими процессами в стране. У нас есть соответствующий прогноз, согласно которому после 2025 года падение численности учащихся в школах затронет прежде всего начальную школу. А вот в 8-11-х классах к 2032 году напротив ожидается рост учеников почти на миллион - с 4,8 до 5,5 миллиона человек. Для чего я это говорю, для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей, ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок по соответствующим категориям преподавателей", - сказал Путин.
Он отметил, что обращается и к руководителям соответствующих ведомств, и к руководителям регионов. "Надо на это внимательно посмотреть", - подчеркнул президент.
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