https://1prime.ru/20250206/putin-854737361.html

Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей

Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин призвал избежать дефицита ставок среди учителей

Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:23+0300

2025-02-06T19:23+0300

2025-02-06T19:23+0300

владимир путин

образование

школы

учителя

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Необходимо заранее внимательно подойти к вопросу регулирования численности преподавателей в школах с учетом демографических тенденций, чтобы в будущем не возник дефицит ставок, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в четверг. "Очень важная вещь, связанная с демографическими процессами в стране. У нас есть соответствующий прогноз, согласно которому после 2025 года падение численности учащихся в школах затронет прежде всего начальную школу. А вот в 8-11-х классах к 2032 году напротив ожидается рост учеников почти на миллион - с 4,8 до 5,5 миллиона человек. Для чего я это говорю, для того, чтобы мы заранее посмотрели вперед, самым внимательным образом подошли к регулированию численности преподавателей, ни в коем случае не должно возникнуть дефицита ставок по соответствующим категориям преподавателей", - сказал Путин. Он отметил, что обращается и к руководителям соответствующих ведомств, и к руководителям регионов. "Надо на это внимательно посмотреть", - подчеркнул президент.

https://1prime.ru/20250206/obrazovanie-854737115.html

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владимир путин, образование, школы, учителя