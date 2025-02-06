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Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах
Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:28+0300
2025-02-06T19:28+0300
экономика
образование
владимир путин
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике. "Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
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образование, владимир путин
Экономика, образование, Владимир Путин
19:28 06.02.2025
 
Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах

Путин поручил исключить чрезмерный набор в вузы по специальностям, на которые нет спроса

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике.
"Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
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ЭкономикаобразованиеВладимир Путин
 
 
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