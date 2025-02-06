https://1prime.ru/20250206/putin-854737729.html

Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах

Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:28+0300

2025-02-06T19:28+0300

2025-02-06T19:28+0300

экономика

образование

владимир путин

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить решения, которые повысили бы качество платного приема в российские вузы и исключили чрезмерный набор по специальностям, на которые нет спроса в экономике. "Прошу правительство принять исчерпывающий пакет решений, направленных на повышение качества платного приема в вузы. Уже в 2026 году провести его по новым правилам. Они должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда", - сказал Путин во время заседания Совета по науке и образованию.

https://1prime.ru/20250206/obrazovanie-854737115.html

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образование, владимир путин