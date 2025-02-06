https://1prime.ru/20250206/putin-854737836.html

Путин поручил обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах

Путин поручил обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах

Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обновить пятилетний прогноз потребности кадров, учесть при этом планы по роботизации в России. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:30+0300

2025-02-06T19:30+0300

2025-02-06T19:30+0300

экономика

владимир путин

рынок труда

кадры

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабинету министров обновить пятилетний прогноз потребности кадров, учесть при этом планы по роботизации в России. "Прошу правительство обновить пятилетний прогноз потребности экономики в кадрах. Я так, мазком только сказал об этом. Нужно внимательно разобраться в этом вопросе. И в обязательном порядке учесть наши планы по повышению производительности труда и роботизации", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250206/putin-854737361.html

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владимир путин, рынок труда, кадры