https://1prime.ru/20250206/putin-854738304.html

Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям

Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям

Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:36+0300

2025-02-06T19:36+0300

2025-02-06T19:36+0300

владимир путин

образование

инженеры

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. "Считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.

https://1prime.ru/20250206/obrazovanie-854737115.html

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владимир путин, образование, инженеры