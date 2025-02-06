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Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям
Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям
Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:36+0300
2025-02-06T19:36+0300
владимир путин
образование
инженеры
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям. "Считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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владимир путин, образование, инженеры
Владимир Путин, образование, Инженеры
19:36 06.02.2025
 
Путин поручил разработать эталонные программы по инженерным специальностям

Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкУрок математики в лицее 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Урок математики в лицее 1580 при МГТУ им. Н.Э. Баумана. - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Артем Житенев
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям.
"Считаю необходимым разработать эталонные учебные программы по инженерным специальностям, обеспечить обмен между учреждениями образования и лучшими лекциями по фундаментальным и специальным дисциплинам. То есть речь о том, чтобы создать своего рода интеллектуальный фонд России в области инженерного образования", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
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