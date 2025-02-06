https://1prime.ru/20250206/putin-854738411.html
Путин поддержал идею ввести ограничения по образовательным кредитам
Путин поддержал идею ввести ограничения по образовательным кредитам - 06.02.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал идею ввести ограничения по образовательным кредитам
Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:38+0300
2025-02-06T19:38+0300
2025-02-06T19:38+0300
экономика
владимир путин
образование
кредиты
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки. "Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям. Такое решение должно быть безусловно принято", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
https://1prime.ru/20250206/putin-854737729.html
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владимир путин, образование, кредиты
Экономика, Владимир Путин, образование, кредиты
Путин поддержал идею ввести ограничения по образовательным кредитам
Путин поддержал идею давать льготные кредиты на обучение лишь по приоритетным направлениям
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобрнауки РФ предоставлять льготные кредиты на обучение в вузах только по приоритетным направлениям подготовки.
"Согласен с предложениями Валерия Николаевича Фалькова. Речь о том, чтобы льготные образовательные кредиты по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% предоставлялись только по приоритетным для государства направлениям подготовки и специальностям. Такое решение должно быть безусловно принято", - сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.
Путин дал поручения по изменению системы платного обучения в вузах