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Путин отметил заслуги работавших над атомным проектом

Путин отметил заслуги работавших над атомным проектом - 06.02.2025, ПРАЙМ

Путин отметил заслуги работавших над атомным проектом

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников торжественного совместного заседания, посвящённого Дню российской науки и 80-летию атомной отрасли РФ,... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T22:08+0300

2025-02-06T22:08+0300

2025-02-06T22:08+0300

энергетика

владимир путин

атомная энергетика

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, приветствуя участников торжественного совместного заседания, посвящённого Дню российской науки и 80-летию атомной отрасли РФ, отметил, что реализация атомного проекта во многом определила эффективное развитие отечественной экономики и энергетики, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля. "Большим, значимым событием и настоящим символом научного прогресса стало создание в нашей стране в 1945 году атомной отрасли. Самоотверженный, героический труд талантливых исследователей, конструкторов, инженеров, специалистов, их успехи и смелые, прорывные открытия – яркий пример командной, высокопрофессиональной работы, верности избранному делу и интересам Родины. Реализация атомного проекта во многом определила эффективное развитие отечественной экономики, энергетики, здравоохранения, оборонно-промышленного комплекса, способствовала достижению стратегического паритета", - говорится в приветствии. Путин подчеркнул важность того, что уникальный потенциал и неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, а также подготовки современных квалифицированных кадров. Президент отметил, что необходимо наращивать фундаментальные и прикладные научные исследования, уделять особое внимание разработке новых установок: модульных реакторов малой мощности и реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего. Кроме того, среди приоритетных задач – участие в перспективных космических и арктических программах, других проектах, направленных на укрепление технологического и индустриального суверенитета России. "Уверен, вы и впредь будете приумножать замечательные традиции своих предшественников, трудиться честно, на совесть – на благо Отечества и нашего народа. Желаю вам всего наилучшего", - добавил он.

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Путин о проблеме с лимитами у банков на семейную ипотеку Путин о проблеме с лимитами у банков на семейную ипотеку 2025-02-06T22:08+0300 true PT0M20S

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владимир путин, атомная энергетика