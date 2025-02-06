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Регионам поручили предоставить документы для списания задолженности - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Регионам поручили предоставить документы для списания задолженности
Регионам поручили предоставить документы для списания задолженности - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регионам поручили предоставить документы для списания задолженности
Российские регионы должны до 1 марта 2025 года обратиться в министерство финансов для списания задолженности по бюджетным кредитам, заявил премьер-министр РФ... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:48+0300
2025-02-06T14:48+0300
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские регионы должны до 1 марта 2025 года обратиться в министерство финансов для списания задолженности по бюджетным кредитам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе заседания кабмина Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило правила списания задолженности для регионов. "Хотел бы обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации, до 1 марта предоставить необходимые документы в министерство финансов для заключения дополнительного соглашения", - сказал Мишустин. Как уточнил премьер-министр, субъекты смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась по состоянию на 1 марта 2024 года, для этого необходимо соблюсти ряд условий: не менее половины таких средств регион должен вложить в реализацию инфраструктурных проектов в секторе ЖКХ, остальную часть можно направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, поддержку инвестиций и в другие сферы.
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россия, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин
14:48 06.02.2025
 
Регионам поручили предоставить документы для списания задолженности

Регионам поручили до 1 марта предоставить документы для списания задолженности

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© fotolia.com / Bacho Foto
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российские регионы должны до 1 марта 2025 года обратиться в министерство финансов для списания задолженности по бюджетным кредитам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе заседания кабмина Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило правила списания задолженности для регионов.
"Хотел бы обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации, до 1 марта предоставить необходимые документы в министерство финансов для заключения дополнительного соглашения", - сказал Мишустин.
Как уточнил премьер-министр, субъекты смогут списать две трети задолженности по бюджетным кредитам, которая сложилась по состоянию на 1 марта 2024 года, для этого необходимо соблюсти ряд условий: не менее половины таких средств регион должен вложить в реализацию инфраструктурных проектов в секторе ЖКХ, остальную часть можно направить на переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, развитие опорных населенных пунктов, поддержку инвестиций и в другие сферы.
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
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3 февраля, 10:57
 
ЭкономикаРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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