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Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х - 06.02.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х
Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:32+0300
2025-02-06T12:32+0300
роскомнадзор
технологии
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. "Оснований для разблокировки нет", - отметили в ведомстве.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
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роскомнадзор, технологии
Роскомнадзор, Технологии
12:32 06.02.2025
 
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х

РКН: оснований для разблокировки соцсети Х в России нет

© fotolia.com / momiusКопмпьютерная безопасность
Копмпьютерная безопасность - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.
"Оснований для разблокировки нет", - отметили в ведомстве.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
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