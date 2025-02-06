https://1prime.ru/20250206/rkn-854718568.html

Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х

Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х - 06.02.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х

Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T12:32+0300

2025-02-06T12:32+0300

2025-02-06T12:32+0300

роскомнадзор

технологии

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. "Оснований для разблокировки нет", - отметили в ведомстве.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".

https://1prime.ru/20241230/rkn-853970718.html

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роскомнадзор, технологии