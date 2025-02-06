https://1prime.ru/20250206/rkn-854718568.html
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х - 06.02.2025, ПРАЙМ
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х
Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:32+0300
2025-02-06T12:32+0300
2025-02-06T12:32+0300
роскомнадзор
технологии
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре. "Оснований для разблокировки нет", - отметили в ведомстве.Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
https://1prime.ru/20241230/rkn-853970718.html
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роскомнадзор, технологии
Роскомнадзор не увидел снований для разблокировки соцсети Х
РКН: оснований для разблокировки соцсети Х в России нет
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Оснований для разблокировки соцсети Х в России на данный момент нет. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Роскомнадзоре.
"Оснований для разблокировки нет", - отметили в ведомстве.
Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter в марте 2022 года из-за распространения недостоверной информации и отказа выполнить требования закона "О приземлении".
Роскомнадзор разъяснил порядок ведения и формирования реестра блогеров