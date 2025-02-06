https://1prime.ru/20250206/roskomnadzor-854708523.html

Роскомнадзор рассказал о штрафах за утечки персональных данных

Роскомнадзор рассказал о штрафах за утечки персональных данных - 06.02.2025, ПРАЙМ

Роскомнадзор рассказал о штрафах за утечки персональных данных

Суды в 2024 году назначили российским компаниям штрафы общей суммой на 2 миллиона рублей за утечки персональных данных, при этом больше всего утечек было... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T01:54+0300

2025-02-06T01:54+0300

2025-02-06T01:54+0300

технологии

россия

москва

владимир путин

роскомнадзор

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854708523.jpg?1738796047

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суды в 2024 году назначили российским компаниям штрафы общей суммой на 2 миллиона рублей за утечки персональных данных, при этом больше всего утечек было зафиксировано в сферах торговли и оказания услуг, сообщили РИА Новости в Роскомнадзоре. "Наибольшее количество утечек зафиксировано у компаний, работающих в сфере торговли и оказания услуг. … По фактам утечек суды назначили штрафы, их сумма в 2024 году достигла 2 миллиона рублей", - поделились в ведомстве. Ранее Роскомнадзор сообщал агентству, что в 2024 году зафиксировал 135 случаев утечек баз данных, в которых содержалось более 710 миллионов записей о россиянах. В свою очередь ведомство напомнило, что в 2023 году выявило 168 фактов утечек персональных данных, содержащих более 300 миллионов записей. Тогда большинство утечек данных наблюдалось среди компаний, работающих в сфере страхования, медицинских услуг, торговли и образования. В конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за утечки персональных данных клиентов компаний. В частности, за массовую утечку данных (более 100 тысяч субъектов персональных данных или более 1 миллиона идентификаторов) штрафы вырастают до 400 тысяч для граждан, до 600 тысяч для должностных лиц и до 15 миллионов рублей для юридических лиц.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, владимир путин, роскомнадзор