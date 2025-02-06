Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854712485.html
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова - 06.02.2025, ПРАЙМ
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова
Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:48+0300
2025-02-06T09:56+0300
россия
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854712610_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_16d2d84a23a638111a1ccf7c4ac6ec6a.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля."Дмитрий Баканов назначен генеральным директором государственной корпорации по космической отрасли "Роскосмос", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Борисов был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.
https://1prime.ru/20241122/kosmos-853020136.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854712610_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_0091d732e7f356904253289e90af58e0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роскосмос
РОССИЯ, Роскосмос
09:48 06.02.2025 (обновлено: 09:56 06.02.2025)
 
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова

Баканова назначили главой "Роскосмоса"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий"
Выставка Россия. Пленарная сессия Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля.
"Дмитрий Баканов назначен генеральным директором государственной корпорации по космической отрасли "Роскосмос", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Борисов был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.
Юрий Борисов - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Россия ответит, если кто-то выведет оружие в космос, заявил Борисов
22 ноября 2024, 13:14
 
РОССИЯРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала