https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854712485.html

Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова

Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова - 06.02.2025, ПРАЙМ

Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова

Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T09:48+0300

2025-02-06T09:48+0300

2025-02-06T09:56+0300

россия

роскосмос

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля."Дмитрий Баканов назначен генеральным директором государственной корпорации по космической отрасли "Роскосмос", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Борисов был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.

https://1prime.ru/20241122/kosmos-853020136.html

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россия, роскосмос