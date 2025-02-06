https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854712485.html
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова - 06.02.2025, ПРАЙМ
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова
Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T09:48+0300
2025-02-06T09:48+0300
2025-02-06T09:56+0300
россия
роскосмос
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля."Дмитрий Баканов назначен генеральным директором государственной корпорации по космической отрасли "Роскосмос", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.Борисов был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.
https://1prime.ru/20241122/kosmos-853020136.html
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россия, роскосмос
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова
Баканова назначили главой "Роскосмоса"
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Юрий Борисов освобожден от должности главы "Роскосмоса", на его место назначен Дмитрий Баканов. Об этом говорится в сообщении Кремля.
"Дмитрий Баканов назначен генеральным директором государственной корпорации по космической отрасли "Роскосмос", - сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
Борисов был назначен главой госкорпорации "Роскосмос" с 15 июля 2022 года.
Россия ответит, если кто-то выведет оружие в космос, заявил Борисов