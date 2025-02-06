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В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса" - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"
У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:29+0300
2025-02-06T13:29+0300
2025-02-06T13:46+0300
россия
роскосмос
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического развития корпорации, заявил Дмитрий Песков."Действительно, сегодня президент подписал указ (о назначении Дмитрия Баканова на должность главы Роскосмоса - ред.)... Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, встреча президента Владимира Путина с новым и бывшим руководителями Роскосмоса пока не запланирована, но президент регулярно получает доклады о работе агентства.Дмитрий Баканов ранее занимал должность заместителя министра транспорта России.
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россия, роскосмос
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"
Песков заявил о ротации в Роскосмосе и отсутствии претензий к Борисову
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического развития корпорации, заявил Дмитрий Песков.
"Действительно, сегодня президент подписал указ (о назначении Дмитрия Баканова на должность главы Роскосмоса - ред.)... Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, встреча президента Владимира Путина с новым и бывшим руководителями Роскосмоса пока не запланирована, но президент регулярно получает доклады о работе агентства.
Дмитрий Баканов ранее занимал должность заместителя министра транспорта России.
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова