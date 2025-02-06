Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса" - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854721686.html
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса" - 06.02.2025, ПРАЙМ
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"
У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T13:29+0300
2025-02-06T13:46+0300
россия
роскосмос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cf7556d814d46629b34705820ef93420.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического развития корпорации, заявил Дмитрий Песков."Действительно, сегодня президент подписал указ (о назначении Дмитрия Баканова на должность главы Роскосмоса - ред.)... Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, встреча президента Владимира Путина с новым и бывшим руководителями Роскосмоса пока не запланирована, но президент регулярно получает доклады о работе агентства.Дмитрий Баканов ранее занимал должность заместителя министра транспорта России.
https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854712485.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/06/854721085_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_95514b05f718c0dcedd3bb9075ddff4e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, роскосмос
РОССИЯ, Роскосмос
13:29 06.02.2025 (обновлено: 13:46 06.02.2025)
 
В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"

Песков заявил о ротации в Роскосмосе и отсутствии претензий к Борисову

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Пленарная сессия "О ключевых достижениях и результатах развития в транспортной отрасли"
Выставка Россия. Пленарная сессия О ключевых достижениях и результатах развития в транспортной отрасли
Выставка "Россия". Пленарная сессия "О ключевых достижениях и результатах развития в транспортной отрасли"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического развития корпорации, заявил Дмитрий Песков.
"Действительно, сегодня президент подписал указ (о назначении Дмитрия Баканова на должность главы Роскосмоса - ред.)... Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", - отметил пресс-секретарь главы государства.
По словам Пескова, встреча президента Владимира Путина с новым и бывшим руководителями Роскосмоса пока не запланирована, но президент регулярно получает доклады о работе агентства.
Дмитрий Баканов ранее занимал должность заместителя министра транспорта России.
Выставка Россия. Пленарная сессия Технологическое лидерство: транспортная мобильность. Перспективы цифровизации транспортного комплекса и развития беспилотных технологий
Новым главой "Роскосмоса" назначили Дмитрия Баканова
09:48
 
РОССИЯРоскосмос
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала