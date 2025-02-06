https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854721686.html

В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"

В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса" - 06.02.2025, ПРАЙМ

В Кремле объяснили назначение Баканова главой "Роскосмоса"

У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T13:29+0300

2025-02-06T13:29+0300

2025-02-06T13:46+0300

россия

роскосмос

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. У Кремля нет претензий к бывшему руководителю "Роскосмоса" Юрию Борисову, так как назначение нового главы было связано с проведением ротации для динамического развития корпорации, заявил Дмитрий Песков."Действительно, сегодня президент подписал указ (о назначении Дмитрия Баканова на должность главы Роскосмоса - ред.)... Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация", - отметил пресс-секретарь главы государства.По словам Пескова, встреча президента Владимира Путина с новым и бывшим руководителями Роскосмоса пока не запланирована, но президент регулярно получает доклады о работе агентства.Дмитрий Баканов ранее занимал должность заместителя министра транспорта России.

https://1prime.ru/20250206/roskosmos-854712485.html

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россия, роскосмос