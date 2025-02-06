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В России и СНГ хакеры стали чаще атаковать госорганизации
В России и СНГ хакеры стали чаще атаковать госорганизации - 06.02.2025, ПРАЙМ
В России и СНГ хакеры стали чаще атаковать госорганизации
Наибольшее число кибератак в 2024 году в России и СНГ пришлось на государственный сектор (15%), финансовую отрасль (13%), а также транспорт и логистику (11%);... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T00:17+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Наибольшее число кибератак в 2024 году в России и СНГ пришлось на государственный сектор (15%), финансовую отрасль (13%), а также транспорт и логистику (11%); хакеры стали чаще атаковать организации ради шпионажа и по идеологическим мотивам, сообщила пресс-служба компании Bi.Zone.
"Эксперты выделяют следующие ключевые особенности киберландшафта России и СНГ... В 2024 году наибольшее количество атак (15%) пришлось на государственные организации. Годом ранее этот показатель составлял всего 9%. Финансовая отрасль по-прежнему занимает второе место в списке наиболее атакуемых (13% в 2024 и 12% в 2023 году). На третьем месте, как и год назад, транспорт и логистика: в 2024 году на них пришлось 11% кибератак, а в 2023 — 10%", - сообщила компания.
При этом сократилась доля ритейла: в 2023 году на отрасль приходилось 15% всех кибератак, и по этому показателю она опережала все остальные, а в 2024 году представители розничной торговли становились целью всего в 4% случаев, а компании из сферы электронной коммерции — в 9%.
Как пояснил директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз Bi.Zone Теймур Хеирхабаров, чьи слова приводятся в сообщении, такие изменения во многом связаны со всплеском активности так называемых хактивистов, который пришелся на третий квартал 2024 года. В этот период каждая пятая кибератака была нацелена именно на госсектор.
Согласно приведенным в сообщении данным, доля атак, обусловленных финансовой мотивацией, снизилась с 76% до 67%. При этом запрашиваемые злоумышленниками суммы выкупа за расшифровку данных и восстановление доступа к IT-инфраструктуре растут и все чаще достигают десятков миллионов рублей.
"Злоумышленники стали чаще атаковать компании ради шпионажа и по идеологическим мотивам... В 2024 году 21% атак совершался с целью шпионажа. В 2023 этот показатель был ниже и составлял 15%", - отмечается в сообщении.
Незначительно (с 9% до 12%) выросла доля хактивистких атак, такие преступники по-прежнему обнародуют на теневых ресурсах незаконно полученные персональные и чувствительные данные. Атаки через подрядчиков в 2024 году составили всего 5% от общего числа, но количество киберинцидентов, связанных с такими атаками, выросло почти вдвое.
Самым популярным способом проникновения в IT-инфраструктуру по-прежнему остается фишинг. В 2023 году с фишингового письма начинались 68% целевых атак на российские организации, к середине 2024 года этот показатель достиг 76%, но к концу года снизился до 57%, отмечается в сообщении.
В числе главных угроз 2025 года Хеирхабаров назвал усложнение атак хактивистских кластеров с одновременным смещением их фокуса на шпионаж. Сохранится также высокий риск кибератак с целью получения выкупа, будут расти запрашиваемые злоумышленниками суммы. Кроме того, станет больше атак на Linux в связи с ростом доли Linux-систем благодаря импортозамещению.
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ПРАЙМ
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7 495 645-6601
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технологии, россия, москва, снг, bi.zone
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, СНГ, bi.zone
В России и СНГ хакеры стали чаще атаковать госорганизации
Bi. one: в России и СНГ хакеры стали чаще атаковать госорганизации ради шпионажа
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Наибольшее число кибератак в 2024 году в России и СНГ пришлось на государственный сектор (15%), финансовую отрасль (13%), а также транспорт и логистику (11%); хакеры стали чаще атаковать организации ради шпионажа и по идеологическим мотивам, сообщила пресс-служба компании Bi.Zone.
"Эксперты выделяют следующие ключевые особенности киберландшафта России и СНГ... В 2024 году наибольшее количество атак (15%) пришлось на государственные организации. Годом ранее этот показатель составлял всего 9%. Финансовая отрасль по-прежнему занимает второе место в списке наиболее атакуемых (13% в 2024 и 12% в 2023 году). На третьем месте, как и год назад, транспорт и логистика: в 2024 году на них пришлось 11% кибератак, а в 2023 — 10%", - сообщила компания.
При этом сократилась доля ритейла: в 2023 году на отрасль приходилось 15% всех кибератак, и по этому показателю она опережала все остальные, а в 2024 году представители розничной торговли становились целью всего в 4% случаев, а компании из сферы электронной коммерции — в 9%.
Как пояснил директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз Bi.Zone Теймур Хеирхабаров, чьи слова приводятся в сообщении, такие изменения во многом связаны со всплеском активности так называемых хактивистов, который пришелся на третий квартал 2024 года. В этот период каждая пятая кибератака была нацелена именно на госсектор.
Согласно приведенным в сообщении данным, доля атак, обусловленных финансовой мотивацией, снизилась с 76% до 67%. При этом запрашиваемые злоумышленниками суммы выкупа за расшифровку данных и восстановление доступа к IT-инфраструктуре растут и все чаще достигают десятков миллионов рублей.
"Злоумышленники стали чаще атаковать компании ради шпионажа и по идеологическим мотивам... В 2024 году 21% атак совершался с целью шпионажа. В 2023 этот показатель был ниже и составлял 15%", - отмечается в сообщении.
Незначительно (с 9% до 12%) выросла доля хактивистких атак, такие преступники по-прежнему обнародуют на теневых ресурсах незаконно полученные персональные и чувствительные данные. Атаки через подрядчиков в 2024 году составили всего 5% от общего числа, но количество киберинцидентов, связанных с такими атаками, выросло почти вдвое.
Самым популярным способом проникновения в IT-инфраструктуру по-прежнему остается фишинг. В 2023 году с фишингового письма начинались 68% целевых атак на российские организации, к середине 2024 года этот показатель достиг 76%, но к концу года снизился до 57%, отмечается в сообщении.
В числе главных угроз 2025 года Хеирхабаров назвал усложнение атак хактивистских кластеров с одновременным смещением их фокуса на шпионаж. Сохранится также высокий риск кибератак с целью получения выкупа, будут расти запрашиваемые злоумышленниками суммы. Кроме того, станет больше атак на Linux в связи с ростом доли Linux-систем благодаря импортозамещению.