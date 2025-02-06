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Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз
Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз - 06.02.2025, ПРАЙМ
Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз
Россия за 11 месяцев прошлого года резко нарастила импорт из Казахстана специй и пряностей: по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T04:15+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев прошлого года резко нарастила импорт из Казахстана специй и пряностей: по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года поставляемые объемы выросли в 10 раз, до 7,3 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Большую часть российского импорта составляют готовые наборы молотых специй - в отчетном периоде на них пришлось 94% отгрузок. Они и обеспечили столь внушительный прирост импорта. При этом Россия является крупнейшим покупателем таких продуктов у Казахстана.
Среди других статистически заметных российских покупок у соседней республики - дробленый и молотый перец в объеме 372 тонн, а также 33 тонны корицы. У остальных пряностей объемы не столь велики: например, в отчетном периоде было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.
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россия, мировая экономика, казахстан, москва
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КАЗАХСТАН, МОСКВА
Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз
Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй и пряностей из Казахстана в 10 раз
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев прошлого года резко нарастила импорт из Казахстана специй и пряностей: по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года поставляемые объемы выросли в 10 раз, до 7,3 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики.
Большую часть российского импорта составляют готовые наборы молотых специй - в отчетном периоде на них пришлось 94% отгрузок. Они и обеспечили столь внушительный прирост импорта. При этом Россия является крупнейшим покупателем таких продуктов у Казахстана.
Среди других статистически заметных российских покупок у соседней республики - дробленый и молотый перец в объеме 372 тонн, а также 33 тонны корицы. У остальных пряностей объемы не столь велики: например, в отчетном периоде было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.