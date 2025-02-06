https://1prime.ru/20250206/rossija-854709236.html

Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз

Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз - 06.02.2025, ПРАЙМ

Россия за 11 месяцев нарастила импорт специй из Казахстана в 10 раз

Россия за 11 месяцев прошлого года резко нарастила импорт из Казахстана специй и пряностей: по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T04:15+0300

2025-02-06T04:15+0300

2025-02-06T04:15+0300

экономика

россия

мировая экономика

казахстан

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854709236.jpg?1738804524

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев прошлого года резко нарастила импорт из Казахстана специй и пряностей: по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года поставляемые объемы выросли в 10 раз, до 7,3 тысячи тонн, подсчитало РИА Новости по данным таможенной службы республики. Большую часть российского импорта составляют готовые наборы молотых специй - в отчетном периоде на них пришлось 94% отгрузок. Они и обеспечили столь внушительный прирост импорта. При этом Россия является крупнейшим покупателем таких продуктов у Казахстана. Среди других статистически заметных российских покупок у соседней республики - дробленый и молотый перец в объеме 372 тонн, а также 33 тонны корицы. У остальных пряностей объемы не столь велики: например, в отчетном периоде было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.

казахстан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, казахстан, москва