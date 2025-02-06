https://1prime.ru/20250206/rossija-854709466.html

Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое

Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое - 06.02.2025, ПРАЙМ

Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое

Продажи популярного зимнего спортинвентаря в России на фоне теплой погоды снизились вдвое, в то время как летнего - увеличились в 1,5 раза, говорится в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T05:15+0300

2025-02-06T05:15+0300

2025-02-06T05:15+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854709466.jpg?1738808131

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Продажи популярного зимнего спортинвентаря в России на фоне теплой погоды снизились вдвое, в то время как летнего - увеличились в 1,5 раза, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Тепло снизило продажи зимнего спортинвентаря в 2 раза и подняло продажи летнего в 1,5 раза", - подсчитали аналитики, изучив данные из средних чеков в январе этого и прошлого года. Так, число покупок лыж просело на 64%, коньков - на 52%, санок - на 72%, тюбингов-ватрушек - на 74%. При этом менее популярные у массового потребителя позиции, такие как сноуборды и горные лыжи, не показали такого заметного снижения: продажи первых снизились на 12%, вторых - на 7%. Самым доступным с точки зрения цены аксессуаром будут ватрушки - их медианная стоимость в январе составила 1896 рублей. А самое дорогое развлечение - горные лыжи (34 740 рублей). Для сравнения, покупки велосипедов выросли на 59%, механических самокатов - на 46%, роликовых коньков - на 49%. Здесь наиболее привлекательной будет стоимость пары роликовых коньков (5279 рублей), а больше всего придется выложить за велосипед - его медианная цена в январе составила 19 440 рублей. "Из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега в центральной части страны в январе фиксируется масштабное снижение спроса на зимний спортинвентарь и принадлежностей к ним. Продажи ниже в том числе на фоне высокой базы прошлого года, когда в январе стояла морозная погода", - отмечают аналитики. Тем не менее спрос на горные лыжи и сноуборды, которые чаще используются для катания на горнолыжных курортах и специализированных зонах с искусственным снегом, упал не так заметно, как по традиционным беговым лыжам. Тому способствовал в том числе высокий туристический трафик на популярные отечественные горнолыжные склоны. "Благодаря нетипичным для этого времени скидкам, зимний инвентарь сейчас приобретают в основном профессиональные, опытные покупатели, либо планировавшие приобрести эти товары заранее. Более того, любители ЗОЖ, в основном горожане, начали активно приобретать летний спортинвентарь", - добавляют авторы исследования.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес