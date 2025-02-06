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Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое
Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое - 06.02.2025, ПРАЙМ
Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое
Продажи популярного зимнего спортинвентаря в России на фоне теплой погоды снизились вдвое, в то время как летнего - увеличились в 1,5 раза, говорится в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T05:15+0300
2025-02-06T05:15+0300
бизнес
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Продажи популярного зимнего спортинвентаря в России на фоне теплой погоды снизились вдвое, в то время как летнего - увеличились в 1,5 раза, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Тепло снизило продажи зимнего спортинвентаря в 2 раза и подняло продажи летнего в 1,5 раза", - подсчитали аналитики, изучив данные из средних чеков в январе этого и прошлого года. Так, число покупок лыж просело на 64%, коньков - на 52%, санок - на 72%, тюбингов-ватрушек - на 74%. При этом менее популярные у массового потребителя позиции, такие как сноуборды и горные лыжи, не показали такого заметного снижения: продажи первых снизились на 12%, вторых - на 7%. Самым доступным с точки зрения цены аксессуаром будут ватрушки - их медианная стоимость в январе составила 1896 рублей. А самое дорогое развлечение - горные лыжи (34 740 рублей). Для сравнения, покупки велосипедов выросли на 59%, механических самокатов - на 46%, роликовых коньков - на 49%. Здесь наиболее привлекательной будет стоимость пары роликовых коньков (5279 рублей), а больше всего придется выложить за велосипед - его медианная цена в январе составила 19 440 рублей. "Из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега в центральной части страны в январе фиксируется масштабное снижение спроса на зимний спортинвентарь и принадлежностей к ним. Продажи ниже в том числе на фоне высокой базы прошлого года, когда в январе стояла морозная погода", - отмечают аналитики. Тем не менее спрос на горные лыжи и сноуборды, которые чаще используются для катания на горнолыжных курортах и специализированных зонах с искусственным снегом, упал не так заметно, как по традиционным беговым лыжам. Тому способствовал в том числе высокий туристический трафик на популярные отечественные горнолыжные склоны. "Благодаря нетипичным для этого времени скидкам, зимний инвентарь сейчас приобретают в основном профессиональные, опытные покупатели, либо планировавшие приобрести эти товары заранее. Более того, любители ЗОЖ, в основном горожане, начали активно приобретать летний спортинвентарь", - добавляют авторы исследования.
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5
4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес
Бизнес
05:15 06.02.2025
 
Продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое

"Платформа ОФД": продажи зимнего спортинвентаря в России снизились вдвое

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Продажи популярного зимнего спортинвентаря в России на фоне теплой погоды снизились вдвое, в то время как летнего - увеличились в 1,5 раза, говорится в исследовании сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости.
"Тепло снизило продажи зимнего спортинвентаря в 2 раза и подняло продажи летнего в 1,5 раза", - подсчитали аналитики, изучив данные из средних чеков в январе этого и прошлого года.
Так, число покупок лыж просело на 64%, коньков - на 52%, санок - на 72%, тюбингов-ватрушек - на 74%. При этом менее популярные у массового потребителя позиции, такие как сноуборды и горные лыжи, не показали такого заметного снижения: продажи первых снизились на 12%, вторых - на 7%.
Самым доступным с точки зрения цены аксессуаром будут ватрушки - их медианная стоимость в январе составила 1896 рублей. А самое дорогое развлечение - горные лыжи (34 740 рублей).
Для сравнения, покупки велосипедов выросли на 59%, механических самокатов - на 46%, роликовых коньков - на 49%. Здесь наиболее привлекательной будет стоимость пары роликовых коньков (5279 рублей), а больше всего придется выложить за велосипед - его медианная цена в январе составила 19 440 рублей.
"Из-за аномально теплой погоды и отсутствия снега в центральной части страны в январе фиксируется масштабное снижение спроса на зимний спортинвентарь и принадлежностей к ним. Продажи ниже в том числе на фоне высокой базы прошлого года, когда в январе стояла морозная погода", - отмечают аналитики.
Тем не менее спрос на горные лыжи и сноуборды, которые чаще используются для катания на горнолыжных курортах и специализированных зонах с искусственным снегом, упал не так заметно, как по традиционным беговым лыжам. Тому способствовал в том числе высокий туристический трафик на популярные отечественные горнолыжные склоны.
"Благодаря нетипичным для этого времени скидкам, зимний инвентарь сейчас приобретают в основном профессиональные, опытные покупатели, либо планировавшие приобрести эти товары заранее. Более того, любители ЗОЖ, в основном горожане, начали активно приобретать летний спортинвентарь", - добавляют авторы исследования.
 
Бизнес
 
 
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