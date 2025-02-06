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В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы

В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы - 06.02.2025, ПРАЙМ

В России предложили объявить амнистию к юбилею Победы

Российскому парламенту предложили объявить амнистию для осужденных по "экономическим" статьям к юбилею Победы, что позволит поддержать развитие России в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T07:00+0300

2025-02-06T07:00+0300

2025-02-06T07:00+0300

экономика

россия

валентина матвиенко

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российскому парламенту предложили объявить амнистию для осужденных по "экономическим" статьям к юбилею Победы, что позволит поддержать развитие России в условиях внешнего давления, с таким предложением выступила Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти". "Сегодня наше государство существует в условиях масштабного геополитического и санкционного давления со стороны США, ЕС и ряда других стран. Целью подобных действий является ослабление экономики Российской Федерации и исключение нашего государства из глобальных цепочек создания стоимости", - говорится в обращении ассоциации на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина. Документ есть в распоряжении РИА Новости. Таким образом, в среднесрочной перспективе "мы будем на постоянной основе сталкиваться с вызовами, связанными с необходимостью поддержания жизнеспособности отечественной финансово-экономической системы", отмечается в письме. Эксперты подчеркивают, что ключевым фактором, определяющим степень устойчивости и перспективы развития экономики, является наличие необходимых трудовых ресурсов. "Вместе с тем уровень активного населения в России за последний 10 лет практически не изменился и составляет 69%. В этой связи с учетом объективных демографических сложностей может сложиться ситуация, при которой реализация масштабных экономических преобразований и программ развития будет невозможна из-за отсутствия необходимых трудовых ресурсов", - говорится в документе за подписью главы ассоциации Рахмана Янсукова. В организации уточнили, что количество осужденных за экономические преступления граждан России увеличивается ежегодно примерно в 1,5 раза и только за 2022 год составило почти 11 тысяч человек. "Представляется, что среди указанной категории граждан есть те, чье нахождение на свободе принесло бы намного больше пользы отечественной экономике: предпринимательская активность и профессиональные навыки данных лиц позволили бы создать дополнительные рабочие места и увеличить качество и уровень жизни россиян", - считают эксперты. О смягчении наказания для преступивших закон предпринимателей, а также необходимости более тщательного досудебного расследования неоднократно высказывались и в руководстве России, говорится в обращении. АМНИСТИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ "В 2025 году вся Россия будет отдавать честь войнам, победившим в Великой Отечественной войне, и праздновать 80-летие Великой Победы. Данная дата имеет глубокий внутренний подтекст, символизируя единство поколений русских воинов – победителей, а также гуманизм и непоколебимость граждан нашей великой страны", - подчеркивается в документе. Учитывая вышеизложенное, а также сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса, "предлагаем провести в 2025 году амнистию в отношении осужденных по "экономическим" статьям Уголовного кодекса Российской Федерации", отмечают в организации. В части определения конкретных критериев амнистирования представляется целесообразным руководствоваться практикой 2015 года, когда помилование затронуло более 10 тысяч предпринимателей, полагают эксперты. По мнению бизнес-патриотов, данная мера имеет колоссальный созидательный потенциал. "В условиях глобальной напряженности амнистия к 80-летию Победы позволит четко обозначить позицию государства в части приоритета на гуманизацию уголовной системы, объединить российское общество и улучшить социальный климат", - считают в "Аванти". ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА Представители ассоциации просят парламентариев рассмотреть вопрос о необходимости разработки соответствующей законодательной базы и готовы сами подключиться к этой работе. "Данная инициатива соответствует принципам демократического правового государства, а также является логическим продолжение деятельности руководства России по созданию благоприятных условий ведения бизнеса", - отмечают в организации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, вячеслав володин