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"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве

"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве - 06.02.2025, ПРАЙМ

"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве

Занимающаяся реализацией непрофильных активов "Ростеха" компания "РТ-капитал" выставила на торги актив АО "Нефтегазавтоматика", включающий участок на Варшавском | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T11:11+0300

2025-02-06T11:11+0300

2025-02-06T11:11+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Занимающаяся реализацией непрофильных активов "Ростеха" компания "РТ-капитал" выставила на торги актив АО "Нефтегазавтоматика", включающий участок на Варшавском шоссе в Москве. Как указывается на сайте "РТ-капитала", в составе лота начальной стоимостью 913,4 миллиона рублей - нежилые помещения площадью 5,6 тысячи квадратных метров, а также право аренды около 0,5 гектара земли на Варшавском шоссе, во владении 39. Заявки принимаются по 24 марта, торги назначены на 26 марта.

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бизнес, россия, ростех