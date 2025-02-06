https://1prime.ru/20250206/rostekh-854715742.html
"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве
"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве - 06.02.2025, ПРАЙМ
"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве
Занимающаяся реализацией непрофильных активов "Ростеха" компания "РТ-капитал" выставила на торги актив АО "Нефтегазавтоматика", включающий участок на Варшавском | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:11+0300
2025-02-06T11:11+0300
2025-02-06T11:11+0300
экономика
бизнес
россия
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_4698f6760a2b4dddce2c231041dc1e41.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Занимающаяся реализацией непрофильных активов "Ростеха" компания "РТ-капитал" выставила на торги актив АО "Нефтегазавтоматика", включающий участок на Варшавском шоссе в Москве. Как указывается на сайте "РТ-капитала", в составе лота начальной стоимостью 913,4 миллиона рублей - нежилые помещения площадью 5,6 тысячи квадратных метров, а также право аренды около 0,5 гектара земли на Варшавском шоссе, во владении 39. Заявки принимаются по 24 марта, торги назначены на 26 марта.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84106/32/841063233_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_a47905f22e841f21c85c43e31edd25c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ростех
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Ростех
"Ростех" выставил на торги участок на Варшавском шоссе в Москве
Компания "РТ-капитал" выставила на торги участок на Варшавском шоссе в Москве
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Занимающаяся реализацией непрофильных активов "Ростеха" компания "РТ-капитал" выставила на торги актив АО "Нефтегазавтоматика", включающий участок на Варшавском шоссе в Москве.
Как указывается на сайте "РТ-капитала", в составе лота начальной стоимостью 913,4 миллиона рублей - нежилые помещения площадью 5,6 тысячи квадратных метров, а также право аренды около 0,5 гектара земли на Варшавском шоссе, во владении 39.
Заявки принимаются по 24 марта, торги назначены на 26 марта.