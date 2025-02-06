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Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома - 06.02.2025, ПРАЙМ
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома
Азербайджан официально направил ноту России о завершении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:38+0300
2025-02-06T16:38+0300
экономика
азербайджан
россия
мид
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БАКУ, 6 фев – ПРАЙМ. Азербайджан официально направил ноту России о завершении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде. "Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля", - отметил глава внешнеполитического ведомства.Гаджизаде подчеркнул, что Баку ожидает соответствующих мер со стороны Москвы.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва ожидает положительного решения вопроса с Русским домом в Баку.
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азербайджан, россия, мид
Экономика, АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, МИД
16:38 06.02.2025
 
Баку направил Москве ноту о прекращении деятельности Русского дома

МИД Азербайджана: Баку направил РФ ноту о прекращении деятельности Русского дома

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГорода мира. Баку
Города мира. Баку - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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БАКУ, 6 фев – ПРАЙМ. Азербайджан официально направил ноту России о завершении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде.
"Азербайджан официально направил ноту российской стороне о прекращении деятельности "Русского дома" в Баку 3 февраля", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Гаджизаде подчеркнул, что Баку ожидает соответствующих мер со стороны Москвы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва ожидает положительного решения вопроса с Русским домом в Баку.
Баку - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Баку уведомил Вашингтон о прекращении деятельности USAID в стране
12:13
 
ЭкономикаАЗЕРБАЙДЖАНРОССИЯМИД
 
 
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