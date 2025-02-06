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Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину

Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину - 06.02.2025, ПРАЙМ

Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину после завершения конфликта, заявил генеральный директор компании Майкл... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T14:24+0300

2025-02-06T14:24+0300

2025-02-06T14:31+0300

экономика

ryanair

авиакомпании

украина

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину после завершения конфликта, заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири. "Мы хотим стать первой авиакомпанией, которая вернется на Украину, мы планируем запустить около 25 рейсов в Киев и Львов и из них в течение шести недель после открытия воздушного пространства", - заявил глава Ryanair в интервью британскому изданию Independent. О'Лири добавил, что аэропорты Киева и Львова уже готовы принимать пассажиров. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Станстед под Лондоном, аэропортов Дублина, Брюсселя и Милана.

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ryanair, авиакомпании, украина