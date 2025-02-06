Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину - 06.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250206/ryanair-854723726.html
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину - 06.02.2025, ПРАЙМ
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину после завершения конфликта, заявил генеральный директор компании Майкл... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T14:24+0300
2025-02-06T14:31+0300
экономика
ryanair
авиакомпании
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/36/827303605_0:0:1911:1075_1920x0_80_0_0_7524731d81872b5bb34d1feff811355e.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину после завершения конфликта, заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири. "Мы хотим стать первой авиакомпанией, которая вернется на Украину, мы планируем запустить около 25 рейсов в Киев и Львов и из них в течение шести недель после открытия воздушного пространства", - заявил глава Ryanair в интервью британскому изданию Independent. О'Лири добавил, что аэропорты Киева и Львова уже готовы принимать пассажиров. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Станстед под Лондоном, аэропортов Дублина, Брюсселя и Милана.
https://1prime.ru/20230509/840554839.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/36/827303605_201:0:1634:1075_1920x0_80_0_0_e87371f58e0fe9cfb42d18f55ae58e83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ryanair, авиакомпании, украина
Экономика, Ryanair, авиакомпании, УКРАИНА
14:24 06.02.2025 (обновлено: 14:31 06.02.2025)
 
Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину

Авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину после конфликта

© AFP / ANP/Lex Van LieshoutСамолет авиакомпании Ryanair
Самолет авиакомпании Ryanair - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© AFP / ANP/Lex Van Lieshout
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair планирует первой возобновить рейсы на Украину после завершения конфликта, заявил генеральный директор компании Майкл О'Лири.
"Мы хотим стать первой авиакомпанией, которая вернется на Украину, мы планируем запустить около 25 рейсов в Киев и Львов и из них в течение шести недель после открытия воздушного пространства", - заявил глава Ryanair в интервью британскому изданию Independent.
О'Лири добавил, что аэропорты Киева и Львова уже готовы принимать пассажиров. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Станстед под Лондоном, аэропортов Дублина, Брюсселя и Милана.
Boeing 737 Ryanair - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2023
Источник сообщил о планах Ryanair на самолеты Boeing
9 мая 2023, 09:38
 
ЭкономикаRyanairавиакомпанииУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала