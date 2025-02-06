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Российский рынок акций продолжает расти
Российский рынок акций продолжает расти - 06.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает расти
Российский рынок акций в четверг с самого открытия растет более чем на 1%, продолжая отыгрывать позитивные факторы, следует из данных Московской биржи и... | 06.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг с самого открытия растет более чем на 1%, продолжая отыгрывать позитивные факторы, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Индекс Мосбиржи к 10.57 мск подскакивает на 1,34%, до 2969,85 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,11%, до 1051,08 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" растет на 12 копеек, до 13,47 рубля. В лидерах роста стоимости – акции "Селигдара" (+5,51%), "Позитива" (+3,25%), ЮГК (+2,17%), АФК "Система" (+1,72%) и привилегированные акции Сбербанка (+1,66%). В лидерах снижения котировок – акции МТС (-0,63%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 0,61%, префы – на 0,52%), акции "Русала" (-0,5%) и "Ростелекома" (-0,31%). "Вчера в течение дня настроения на рынке поступательно улучшались: индекс Мосбиржи, после очередных безуспешных попыток первой половины дня опуститься ниже 2900 пунктов, ближе к вечерней сессии перешел к достаточно неплохому росту, сумев отыграть все потери начала недели. Поддержку общерыночному сантименту оказали как заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об интенсификации контактов между США и Россией, так и данные о постепенном замедлении инфляции в России", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. Аналитик ждет сохранения импульса рынка акций к росту и не исключает тестирования круглого уровня в 3 000 пунктов по основному индикатору уже сегодня-завтра. "Ближайшие триггеры: заседание совета директоров Банка России на следующей неделе и Мюнхенская конференция по безопасности 14–16 февраля. После столь сильного закрытия можно ожидать новой попытки пройти уровень 3000 пунктов", - заключают аналитики инвестбанка "Синара".
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рынки, торги
Российский рынок акций продолжает расти
Российский рынок акций продолжает расти более чем на 1%
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг с самого открытия растет более чем на 1%, продолжая отыгрывать позитивные факторы, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.
Индекс Мосбиржи к 10.57 мск подскакивает на 1,34%, до 2969,85 пункта; индекс Мосбиржи в юанях - на 1,11%, до 1051,08 пункта. Курс юаня расчетами "завтра" растет на 12 копеек, до 13,47 рубля.
В лидерах роста стоимости – акции "Селигдара" (+5,51%), "Позитива" (+3,25%), ЮГК (+2,17%), АФК "Система" (+1,72%) и привилегированные акции Сбербанка (+1,66%). В лидерах снижения котировок – акции МТС (-0,63%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции дешевеют на 0,61%, префы – на 0,52%), акции "Русала" (-0,5%) и "Ростелекома" (-0,31%).
"Вчера в течение дня настроения на рынке поступательно улучшались: индекс Мосбиржи, после очередных безуспешных попыток первой половины дня опуститься ниже 2900 пунктов, ближе к вечерней сессии перешел к достаточно неплохому росту, сумев отыграть все потери начала недели. Поддержку общерыночному сантименту оказали как заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова об интенсификации контактов между США и Россией, так и данные о постепенном замедлении инфляции в России", - считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
Аналитик ждет сохранения импульса рынка акций к росту и не исключает тестирования круглого уровня в 3 000 пунктов по основному индикатору уже сегодня-завтра.
"Ближайшие триггеры: заседание совета директоров Банка России на следующей неделе и Мюнхенская конференция по безопасности 14–16 февраля. После столь сильного закрытия можно ожидать новой попытки пройти уровень 3000 пунктов", - заключают аналитики инвестбанка "Синара".
Юань открыл торги в четверг снижением