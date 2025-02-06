https://1prime.ru/20250206/rynok-854736203.html
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию - 06.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:00+0300
2025-02-06T19:00+0300
2025-02-06T19:00+0300
экономика
российский рынок акций
мосбиржа
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_cf9d06abaa8274096f26d9b7b28a3461.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,70% до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55%, до 965,48 пункта.
https://1prime.ru/20250206/mosbirzha-854723344.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/91/841319193_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_51f5d17f9d5e15e3b1ce37904e29390d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский рынок акций, мосбиржа, индекс мосбиржи
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию
Российский рынок акций вырос в четверг на 1,35% за основную сессию
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,70% до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55%, до 965,48 пункта.
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму