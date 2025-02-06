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Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию - 06.02.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250206/rynok-854736203.html
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию - 06.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T19:00+0300
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экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,70% до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55%, до 965,48 пункта.
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российский рынок акций, мосбиржа, индекс мосбиржи
Экономика, российский рынок акций, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
19:00 06.02.2025
 
Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию

Российский рынок акций вырос в четверг на 1,35% за основную сессию

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,70% до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55%, до 965,48 пункта.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму
14:08
 
Экономикароссийский рынок акцийМосбиржаиндекс Мосбиржи
 
 
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