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Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию

Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию - 06.02.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 1,35% за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи. | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T19:00+0300

2025-02-06T19:00+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию поднялся на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35%, до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,70% до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55%, до 965,48 пункта.

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2025

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