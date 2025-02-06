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Российский рынок акций вырос - 06.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций вырос
Российский рынок акций вырос - 06.02.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос
Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос вторую сессию подряд, закрепляясь выше уровня 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T20:21+0300
2025-02-06T20:21+0300
экономика
мосбиржа
российский рынок акций
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос вторую сессию подряд, закрепляясь выше уровня 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35% - до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,7% - до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55% - до 965,48 пункта. С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой динамика индекса существенно не меняется. ВТОРОЙ ДЕНЬ РОСТА Российский рынок акций в четверг вновь вырос. Основной индекс закрепляется выше 2950 пунктов. "Индекс Мосбиржи сегодня демонстрировал подъем. Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что рост годовой инфляции в России остановился. Кроме того, рубль нес потери к юаню после волны укрепления. Цены на нефть – без значимых изменений, как и геополитическая повестка", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), "Позитива" (+1,7%), Сбербанка (+1,6%). Снизились в цене бумаги "Селигдара" (-6,3%), НЛМК (-1,5%), ЮГК (-3,1%). Стоимость нефти к 19.40 мск росла на 0,2% - до 74,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 107,8 пункта. ПРОГНОЗЫ С середины января индекс Мосбиржи продолжает движение в узком торговом диапазоне, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". "Такая узко-волатильная динамика сохранится еще неделю – вплоть до заседания Банка России 14 февраля. Замедление инфляции и сокращение корпоративного кредитования повышают вероятность сохранения регулятором ключевой ставки на прежнем уровне. В этом случае мы вполне можем увидеть новую волну роста российских акций и убедительное преодоление индексом уровня 3000 пунктов", - прогнозирует аналитик. "До конца текущей недели, в случае сохранения нейтрального новостного фона, актуальным считаем диапазон индекса 2900-2980 пунктов", - добавил он. В конце недели активность покупателей может быть сниженной, но при благоприятной конъюнктуре возможен новый импульс движения к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи, допускает Шепелев. "Прогноз на 7 февраля – 2900-3000 пунктов по индексу", - сказал он.
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мосбиржа, российский рынок акций
Экономика, Мосбиржа, российский рынок акций
20:21 06.02.2025
 
Российский рынок акций вырос

Российский рынок акций вырос, закрепляясь выше 2950 пунктов по индексу Мосбиржи

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга вырос вторую сессию подряд, закрепляясь выше уровня 2950 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,35% - до 2970,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях снизился на 0,7% - до 1032,23 пункта, долларовый РТС вырос на 2,55% - до 965,48 пункта.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой динамика индекса существенно не меняется.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
Частные инвесторы вложили в облигации на Мосбирже в январе рекордную сумму
14:08
ВТОРОЙ ДЕНЬ РОСТА
Российский рынок акций в четверг вновь вырос. Основной индекс закрепляется выше 2950 пунктов.
"Индекс Мосбиржи сегодня демонстрировал подъем. Вышедшие накануне вечером данные Росстата показали, что рост годовой инфляции в России остановился. Кроме того, рубль нес потери к юаню после волны укрепления. Цены на нефть – без значимых изменений, как и геополитическая повестка", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Европлана" (+2,1%), "Яндекса" (+2,1%), "Позитива" (+1,7%), Сбербанка (+1,6%). Снизились в цене бумаги "Селигдара" (-6,3%), НЛМК (-1,5%), ЮГК (-3,1%).
Стоимость нефти к 19.40 мск росла на 0,2% - до 74,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 107,8 пункта.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
Мосбиржа отчиталась о сокращении объема торгов
4 февраля, 20:41
ПРОГНОЗЫ
С середины января индекс Мосбиржи продолжает движение в узком торговом диапазоне, отмечает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Такая узко-волатильная динамика сохранится еще неделю – вплоть до заседания Банка России 14 февраля. Замедление инфляции и сокращение корпоративного кредитования повышают вероятность сохранения регулятором ключевой ставки на прежнем уровне. В этом случае мы вполне можем увидеть новую волну роста российских акций и убедительное преодоление индексом уровня 3000 пунктов", - прогнозирует аналитик.
"До конца текущей недели, в случае сохранения нейтрального новостного фона, актуальным считаем диапазон индекса 2900-2980 пунктов", - добавил он.
В конце недели активность покупателей может быть сниженной, но при благоприятной конъюнктуре возможен новый импульс движения к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи, допускает Шепелев.
"Прогноз на 7 февраля – 2900-3000 пунктов по индексу", - сказал он.
 
ЭкономикаМосбиржароссийский рынок акций
 
 
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