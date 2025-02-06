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РЖД подготовили для управления "Сапсаном" первую женщину-машиниста - 06.02.2025, ПРАЙМ
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РЖД подготовили для управления "Сапсаном" первую женщину-машиниста
РЖД подготовили для управления "Сапсаном" первую женщину-машиниста - 06.02.2025, ПРАЙМ
РЖД подготовили для управления "Сапсаном" первую женщину-машиниста
РЖД обучили Софью Дорофееву для управления скоростным поездом "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, после окончания стажировки она... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:59+0300
2025-02-06T16:59+0300
ржд
россия
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. РЖД обучили Софью Дорофееву для управления скоростным поездом "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, после окончания стажировки она сможет приступить к работе в качестве помощника машиниста этого состава, сообщили РИА Новости в РЖД. Первые женщины-помощники машинистов, а потом и машинисты поездов дальнего следования появились в России несколько лет назад. Но у "Сапсанов" их еще не было. "Первая в истории российских железных дорог женщина-машинист электропоезда Софья Дорофеева прошла обучение в учебном центре Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" в Санкт-Петербурге и получила сертификат на право управления высокоскоростными поездами "Сапсан" в качестве помощника машиниста", - сообщили в РЖД в четверг. В настоящее время она проходит стажировку под руководством опытных машинистов-наставников. "После успешного окончания стажировки Софья Дорофеева сможет приступить к работе в качестве помощника-машиниста поезда "Сапсан", - добавили в РЖД. РЖД в августе 2020 года сообщали, что профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, закончив с отличием Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Ей стала Дорофеева, которой на тот момент был 21 год. Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом России в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. Так, в частности, определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен комплекс мер социальной поддержки. Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве и Екатеринбурге.
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ржд, россия
РЖД, РОССИЯ
16:59 06.02.2025
 
РЖД подготовили для управления "Сапсаном" первую женщину-машиниста

РЖД подготовили женщину-машиниста для управления скоростным поездом "Сапсан"

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкСкоростной поезд серии Velaro RUS.
Скоростной поезд серии Velaro RUS. - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. РЖД обучили Софью Дорофееву для управления скоростным поездом "Сапсан", который курсирует между Москвой и Санкт-Петербургом, после окончания стажировки она сможет приступить к работе в качестве помощника машиниста этого состава, сообщили РИА Новости в РЖД.
Первые женщины-помощники машинистов, а потом и машинисты поездов дальнего следования появились в России несколько лет назад. Но у "Сапсанов" их еще не было.
"Первая в истории российских железных дорог женщина-машинист электропоезда Софья Дорофеева прошла обучение в учебном центре Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД" в Санкт-Петербурге и получила сертификат на право управления высокоскоростными поездами "Сапсан" в качестве помощника машиниста", - сообщили в РЖД в четверг.
В настоящее время она проходит стажировку под руководством опытных машинистов-наставников.
"После успешного окончания стажировки Софья Дорофеева сможет приступить к работе в качестве помощника-машиниста поезда "Сапсан", - добавили в РЖД.
РЖД в августе 2020 года сообщали, что профессию машиниста локомотива впервые в России получила девушка, закончив с отличием Московский колледж железнодорожного и городского транспорта. Ей стала Дорофеева, которой на тот момент был 21 год.
Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин в России появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Минтрудом России в перечень доступных для женщин профессий. Холдинг РЖД провел большую работу по подготовке к возвращению женщин в профессию машиниста. Так, в частности, определены участки и типы подвижного состава, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, подготовлен комплекс мер социальной поддержки.
Первый набор на обучение в рамках программы по подготовке женщин-помощников машинистов (стартовая ступень для получения профессии машиниста) в РЖД состоялся в июне 2020 года. По результатам отбора были сформированы учебные группы в Москве и Екатеринбурге.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
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