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Гражданские самолеты вновь стали главным экспортным товаром США

Гражданские самолеты вновь стали главным экспортным товаром США - 06.02.2025, ПРАЙМ

Гражданские самолеты вновь стали главным экспортным товаром США

Основным товаром США, идущим на экспорт, по итогам прошлого года вновь стали самолеты, сместившие нефть с первого места, кроме них в пятерку основных экспортных | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T20:23+0300

2025-02-06T20:23+0300

2025-02-06T20:23+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Основным товаром США, идущим на экспорт, по итогам прошлого года вновь стали самолеты, сместившие нефть с первого места, кроме них в пятерку основных экспортных товаров вошли нефть, нефтепродукты, газ и автомобили, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. Больше всего по итогам 2024 года США экспортировали гражданские самолеты, а также двигатели и другие запчасти для них, - на 123,31 миллиарда долларов. За год объемы экспорта выросли на 8,5% до максимума с 2019 года. Самолеты долгие годы были главными в экспорте Штатов, однако в 2023 году лидерство было за нефтью, а в 2022 и 2021 году - за нефтепродуктами. По итогам прошлого года нефть заняла второе место - ее экспорт вырос на 0,6% до 118,5 миллиарда долларов, максимальных с 1992 года (более ранних данных нет). Третьим товаром по объему отгрузок стали нефтепродукты с приростом на 2,6%, до максимальных с 1992 года 117,54 миллиарда долларов. Четвертым по объемам экспорта в прошлом году стал газ с объемами в 62,17 миллиарда долларов. При этом по сравнению с 2023 годом экспорт снизился на 6,4%, до минимума с 2020 года. Замкнули пятерку главных экспортных товаров Америки автомобили: их продажи другим странам сократились на 7% - до 59,2 миллиарда долларов. Всего по итогам 2024 года США экспортировали различных товаров на 2,07 триллиона долларов. В этом объеме на пятерку главных товаров пришлась доля в 23,3%.

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сша, экспорт, авиастроение, boeing