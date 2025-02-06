https://1prime.ru/20250206/sayty-854733611.html

РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов

РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов - 06.02.2025, ПРАЙМ

РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов

Роскомнадзор в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T18:16+0300

2025-02-06T18:16+0300

2025-02-06T18:16+0300

роскомнадзор

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В 2024 году Роскомнадзор ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры", - говорится в сообщении. Кроме того, в прошлом году специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора отразили более 10,9 тысячи DDoS-атак, направленных на различные организации страны. Среди них наиболее мощная была зафиксирована на ресурсы провайдера хостинга, а самая длительная атака продолжалась 108 часов 24 минуты и была направлена на ресурсы оператора связи. Атаки отражены с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам, созданной в марте 2024 года. На сегодняшний день к системе подключено около 6,5 тысячи ресурсов, принадлежащих почти 900 организациям.

https://1prime.ru/20241021/fishing-852305381.html

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