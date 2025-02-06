https://1prime.ru/20250206/sayty-854733611.html
РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов
РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов - 06.02.2025, ПРАЙМ
РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов
Роскомнадзор в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T18:16+0300
2025-02-06T18:16+0300
2025-02-06T18:16+0300
роскомнадзор
сайты
https://cdnn.1prime.ru/img/82965/62/829656229_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_79ed15be6291aea4c52b3bd2e4735674.jpg
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в ведомстве. "В 2024 году Роскомнадзор ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры", - говорится в сообщении. Кроме того, в прошлом году специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора отразили более 10,9 тысячи DDoS-атак, направленных на различные организации страны. Среди них наиболее мощная была зафиксирована на ресурсы провайдера хостинга, а самая длительная атака продолжалась 108 часов 24 минуты и была направлена на ресурсы оператора связи. Атаки отражены с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам, созданной в марте 2024 года. На сегодняшний день к системе подключено около 6,5 тысячи ресурсов, принадлежащих почти 900 организациям.
https://1prime.ru/20241021/fishing-852305381.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82965/62/829656229_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_8b51d7f14aa0c0f03f922a8579d1690f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, сайты
РКН в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов
Роскомнадзор в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Роскомнадзор в 2024 году ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"В 2024 году Роскомнадзор ограничил доступ к 69,9 тысячи фишинговых сайтов на основании решений судов и требований Генпрокуратуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, в прошлом году специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора отразили более 10,9 тысячи DDoS-атак, направленных на различные организации страны. Среди них наиболее мощная была зафиксирована на ресурсы провайдера хостинга, а самая длительная атака продолжалась 108 часов 24 минуты и была направлена на ресурсы оператора связи.
Атаки отражены с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам, созданной в марте 2024 года. На сегодняшний день к системе подключено около 6,5 тысячи ресурсов, принадлежащих почти 900 организациям.
Эксперты Angara Security рассказали о новой схеме фишинга