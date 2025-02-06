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Финский МИД одобрил продажу принадлежащей россиянам арены в Хельсинки - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Финский МИД одобрил продажу принадлежащей россиянам арены в Хельсинки
Финский МИД одобрил продажу принадлежащей россиянам арены в Хельсинки - 06.02.2025, ПРАЙМ
Финский МИД одобрил продажу принадлежащей россиянам арены в Хельсинки
МИД Финляндии сообщил о выдаче разрешения на сделку по продаже принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:24+0300
2025-02-06T11:24+0300
экономика
бизнес
финляндия
недвижимость
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. МИД Финляндии сообщил о выдаче разрешения на сделку по продаже принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице. Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли". "Министерство иностранных дел предоставило исключение для осуществления сделки по продаже акций (компании - ред.) Helsinki Halli Oy, принадлежащей лицам, включенным в санкционный список", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, исключение было предоставлено на основе разрешения, включенного в 15-й пакет санкций ЕС против России. По словам МИД Финляндии, продажа еще должна быть одобрена службой судебных приставов.
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бизнес, финляндия, недвижимость
Экономика, Бизнес, ФИНЛЯНДИЯ, Недвижимость
11:24 06.02.2025
 
Финский МИД одобрил продажу принадлежащей россиянам арены в Хельсинки

Финский МИД одобрил сделку по продаже принадлежащей россиянам арены в Хельсинки

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. МИД Финляндии сообщил о выдаче разрешения на сделку по продаже принадлежащей россиянам арены Helsinki Hall в финской столице.
Финские СМИ ранее сообщили, что российские владельцы арены - находящиеся под санкциями ЕС бизнесмены Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко - заключили сделку по ее продаже с финской инвестиционной компанией Trevian, однако осуществление сделки требует разрешения на уровне ЕС и одобрения финских властей. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг подтвердил продажу арены Helsinki Hall, заявив, что это был "жест доброй воли".
"Министерство иностранных дел предоставило исключение для осуществления сделки по продаже акций (компании - ред.) Helsinki Halli Oy, принадлежащей лицам, включенным в санкционный список", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ведомство, исключение было предоставлено на основе разрешения, включенного в 15-й пакет санкций ЕС против России. По словам МИД Финляндии, продажа еще должна быть одобрена службой судебных приставов.
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