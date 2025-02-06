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Philip Morris нарастил объем отгрузок сигарет и стиков в Россию

Philip Morris нарастил объем отгрузок сигарет и стиков в Россию - 06.02.2025, ПРАЙМ

Philip Morris нарастил объем отгрузок сигарет и стиков в Россию

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам прошлого года нарастил на объем отгрузок сигарет, а... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:59+0300

2025-02-06T15:59+0300

2025-02-06T16:00+0300

бизнес

philip morris

россия

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) по итогам прошлого года нарастил на объем отгрузок сигарет, а также стиков для систем нагревания табака в Россию суммарно до отметки 69,9 миллиарда единиц с 64,8 миллиарда в 2023 году, говорится в отчетности компании. Отгрузка сигарет при этом выросла на 7,4%, до 51,4 миллиарда штук, стиков - на 9,5%, до 18,5 миллиарда единиц. По итогам четвертого квартала объем отгрузок сигарет и стиков в Россию увеличился на 9,1% в годовом выражении - до 18 миллиардов единиц. Отгрузка сигарет при этом увеличилась на 9,8%, до 12,5 миллиарда штук, стиков - на 7,7%, до 5,5 миллиарда. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по всему миру по итогам года сократилась на 9,7% - до 7,057 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию уменьшилась до 4,52 доллара с 5,02 доллара на акцию годом ранее. Выручка поднялась на 7,7%, до 37,878 миллиарда долларов. Чистый убыток Philip Morris International, приходящийся на акционеров, за четвертый квартал составил 579 миллионов долларов после прошлогодней прибыли в 2,196 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,38 доллара после прибыли в четвертом квартале 2023 года в 1,41 доллара. Скорректированная прибыль составила 1,49 доллара на акцию при прогнозе прибыли в 1,5 доллара. Выручка поднялась в годовом выражении на 7,3%, до 9,706 миллиарда долларов при прогнозе в 9,5 миллиарда. До открытия торгов в США акции компании дорожают на 7,7%.

https://1prime.ru/20250206/tadzhikistan-854714317.html

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бизнес, philip morris, россия