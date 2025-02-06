https://1prime.ru/20250206/skhema-854714806.html
В МВД рассказали о схеме краж аккаунтов в Telegram через фальшивые Wi-Fi
В МВД рассказали о схеме краж аккаунтов в Telegram через фальшивые Wi-Fi - 06.02.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали о схеме краж аккаунтов в Telegram через фальшивые Wi-Fi
Мошенники используют фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram, такая точка доступа была зафиксирована в аэропорту "Шереметьево", предупредило... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T10:48+0300
2025-02-06T10:48+0300
2025-02-06T10:48+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мошенники используют фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram, такая точка доступа была зафиксирована в аэропорту "Шереметьево", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту "Шереметьево" работала точка доступа с названием SVO_Free", - говорится в сообщении. Для авторизации обычно достаточно ввести код, который приходит по SMS. Тут же вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram, отправив шестизначный код, полученный по SMS, в сервисном боте. Так злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы. Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" отреагировала на эти инциденты, призвав пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона.
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технологии, бизнес, мвд
Мошенничество, Технологии, Бизнес, МВД
В МВД рассказали о схеме краж аккаунтов в Telegram через фальшивые Wi-Fi
В МВД рассказали о новой схеме краж аккаунтов в Telegram через фальшивые Wi-Fi
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мошенники используют фальшивые сети Wi-Fi для кражи аккаунтов в Telegram, такая точка доступа была зафиксирована в аэропорту "Шереметьево", предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. С вредоносными сетями можно столкнуться в любом общественном месте. Например, в аэропорту "Шереметьево" работала точка доступа с названием SVO_Free", - говорится в сообщении.
Для авторизации обычно достаточно ввести код, который приходит по SMS. Тут же вместо стандартной процедуры предлагается авторизоваться через Telegram, отправив шестизначный код, полученный по SMS, в сервисном боте. Так злоумышленники получают доступ к Telegram-аккаунту жертвы.
Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" отреагировала на эти инциденты, призвав пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона.
РЖД предупредили о мошенниках, рассылающих сообщения от лица компании в VK