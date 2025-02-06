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Шри-Ланка заявила о готовности направлять в Россию специалистов

Шри-Ланка заявила о готовности направлять в Россию специалистов - 06.02.2025, ПРАЙМ

Шри-Ланка заявила о готовности направлять в Россию специалистов

Шри-Ланка готова наладить трудовую миграцию в Россию; при грамотной организации процесса с обеих сторон в РФ ежегодно могли бы приезжать десятки тысяч... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T17:06+0300

2025-02-06T17:06+0300

2025-02-06T17:06+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Шри-Ланка готова наладить трудовую миграцию в Россию; при грамотной организации процесса с обеих сторон в РФ ежегодно могли бы приезжать десятки тысяч квалифицированных и трудолюбивых рабочих рук, заявил РИА Новости председатель комиссии Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) по внешнеэкономическому партнерству в Шри-Ланке Миа Саттар. "За последние два года бизнес-отношения между Россией и Шри-Ланкой заметно активизировались, яснее, таким образом, становится их потенциал", - сказал представитель МТПП. По его словам, "участились поездки деловых людей двух стран друг к другу", а в нынешнем году, например, планируется устроить большой форум в Шри-Ланке с участием заинтересованных российских компаний. "Предприниматели все чаще стали говорить о совместных проектах в самых разных областях. Таких например, как сельское хозяйство, энергетика и информационная безопасность", - заметил собеседник агентства. Еще одной важной сферой сотрудничества, по его словам, может стать трудовая миграция из Шри-Ланки в Россию. Во всяком, случае такие возможности уже обсуждаются между Москвой и Коломбо. "Если процесс трудовой миграции из Шри-Ланки грамотно наладить, то в Россию ежегодно могли бы приезжать десятки тысяч рабочих. Но для этого надо организовать в России, в частности, центры подготовки приезжающих рабочих, которые не только изучали бы русский язык, российское законодательство, но и обучались бы определенным техническим навыкам, необходимым именно в России", - отметил Саттар. Ланкийские рабочие, подчеркнул он, "отличаются ответственностью и трудолюбием", такие качества "сделали их востребованными во многих странах мира".

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шри-ланка, россия, бизнес