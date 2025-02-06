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Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе - 06.02.2025, ПРАЙМ
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе
Министерство финансов США отказалось предоставить доступ к федеральной платежной системе для предпринимателя Илона Маска и его компании Department of Government | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T10:25+0300
2025-02-06T10:25+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов США отказалось предоставить доступ к федеральной платежной системе для предпринимателя Илона Маска и его компании Department of Government Efficiency (DOGE).Ранее агентство Bloomberg сообщило, что профсоюзы подали в суд на Министерство финансов, протестуя против предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным."Ответчики не будут предоставлять доступ к любым сведениям о платежах или платежных системах, хранящимся фискальной службой или в фискальной службе, однако ответчики могут предоставить доступ любым из следующих лиц: Том Краузе..., Марко Элес", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом NBC.Министерство не будет предоставлять доступ к информации о платежах или платежным системам, хранящимся в Фискальной службе.
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сша, финансы, банки
Экономика, США, Финансы, Банки
10:25 06.02.2025
 
Минфин США отказался предоставлять DOGE доступ к платежной системе

Минфин США отказался предоставлять доступ к платежной системе сотрудникам DOGE

© Unsplash/Jonathan SimcoeАмериканский флаг, Вашингтон, США
Американский флаг, Вашингтон, США
© Unsplash/Jonathan Simcoe
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Министерство финансов США отказалось предоставить доступ к федеральной платежной системе для предпринимателя Илона Маска и его компании Department of Government Efficiency (DOGE).
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что профсоюзы подали в суд на Министерство финансов, протестуя против предоставления DOGE доступа к конфиденциальным данным.
"Ответчики не будут предоставлять доступ к любым сведениям о платежах или платежных системах, хранящимся фискальной службой или в фискальной службе, однако ответчики могут предоставить доступ любым из следующих лиц: Том Краузе..., Марко Элес", - говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом NBC.
Министерство не будет предоставлять доступ к информации о платежах или платежным системам, хранящимся в Фискальной службе.
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