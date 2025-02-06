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"Росконгресс" узнал о планах DARPA создать единую сеть армии США - 06.02.2025, ПРАЙМ
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"Росконгресс" узнал о планах DARPA создать единую сеть армии США
"Росконгресс" узнал о планах DARPA создать единую сеть армии США - 06.02.2025, ПРАЙМ
"Росконгресс" узнал о планах DARPA создать единую сеть армии США
Пентагон сосредоточит свои военные исследования в 2025 году на достижении информационно-коммуникационного превосходства путем создания единой информационной... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T12:45+0300
2025-02-06T12:45+0300
экономика
сша
росконгресс
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пентагон сосредоточит свои военные исследования в 2025 году на достижении информационно-коммуникационного превосходства путем создания единой информационной сети для всех видов и родов войск США. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на доклад "Росконгресса"."Основным направлением исследований DARPA (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency - прим.ред.) останется обеспечение информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи за счет создания единой информационной сети для всех видов и родов войск вооруженных сил США", - сказано в тексте документа.Отмечается, что агентство планирует выделить 397,2 миллиона долларов на эти исследования в 2025 году, а к 2029 году сумма увеличится до 514,5 миллиона долларов. Кроме того, в фокусе исследований будет кибербезопасность и развитие технологий искусственного интеллекта и человеко-машинного симбиоза.
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сша, росконгресс
Экономика, США, Росконгресс
12:45 06.02.2025
 
"Росконгресс" узнал о планах DARPA создать единую сеть армии США

"Росконгресс": DARPA создаст информсеть армии США для увеличения боевой мощи

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСША
США - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Пентагон сосредоточит свои военные исследования в 2025 году на достижении информационно-коммуникационного превосходства путем создания единой информационной сети для всех видов и родов войск США. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на доклад "Росконгресса".
"Основным направлением исследований DARPA (DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency - прим.ред.) останется обеспечение информационно-коммуникационного превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи за счет создания единой информационной сети для всех видов и родов войск вооруженных сил США", - сказано в тексте документа.
Отмечается, что агентство планирует выделить 397,2 миллиона долларов на эти исследования в 2025 году, а к 2029 году сумма увеличится до 514,5 миллиона долларов. Кроме того, в фокусе исследований будет кибербезопасность и развитие технологий искусственного интеллекта и человеко-машинного симбиоза.
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ЭкономикаСШАРосконгресс
 
 
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