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Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья

Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья - 06.02.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья

Благовещенский горсуд взыскал с золотодобывающего предприятия более 18 миллионов рублей за загрязнение ручья, впадающего в реку Селемджа, также компания... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T06:39+0300

2025-02-06T06:39+0300

2025-02-06T06:39+0300

экономика

промышленность

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - ПРАЙМ. Благовещенский горсуд взыскал с золотодобывающего предприятия более 18 миллионов рублей за загрязнение ручья, впадающего в реку Селемджа, также компания оштрафована на 400 тысяч рублей, сообщают пресс-службы прокуратуры региона и горсуда. Установлено, что, добывая россыпное золото, недропользователь допустил загрязнение ручья Антоновский взвешенными частицами (загрязненными технологическими водами), которые попадают в реку Селемджа, сообщает прокуратура региона. По данным суда, концентрация загрязняющих веществ составила более 900 миллиграммов на кубический дециметр, что значительно превышает установленные нормы. Это негативно сказалось на экологической обстановке в районе. "Суд обязал компанию "Россыпи" выплатить 18,5 миллионов рублей за экологический ущерб, нанесенный экосистеме Селемджинского района", - говорится в сообщении. Кроме того, по постановлениям прокуратуры района, организация привлечена к административной ответственности за нарушения по шести статьям. Общая сумма назначенных штрафов составила 400 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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