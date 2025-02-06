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Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья
Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья - 06.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья
Благовещенский горсуд взыскал с золотодобывающего предприятия более 18 миллионов рублей за загрязнение ручья, впадающего в реку Селемджа, также компания... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T06:39+0300
2025-02-06T06:39+0300
экономика
промышленность
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - ПРАЙМ. Благовещенский горсуд взыскал с золотодобывающего предприятия более 18 миллионов рублей за загрязнение ручья, впадающего в реку Селемджа, также компания оштрафована на 400 тысяч рублей, сообщают пресс-службы прокуратуры региона и горсуда. Установлено, что, добывая россыпное золото, недропользователь допустил загрязнение ручья Антоновский взвешенными частицами (загрязненными технологическими водами), которые попадают в реку Селемджа, сообщает прокуратура региона. По данным суда, концентрация загрязняющих веществ составила более 900 миллиграммов на кубический дециметр, что значительно превышает установленные нормы. Это негативно сказалось на экологической обстановке в районе. "Суд обязал компанию "Россыпи" выплатить 18,5 миллионов рублей за экологический ущерб, нанесенный экосистеме Селемджинского района", - говорится в сообщении. Кроме того, по постановлениям прокуратуры района, организация привлечена к административной ответственности за нарушения по шести статьям. Общая сумма назначенных штрафов составила 400 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
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промышленность, россия
Экономика, Промышленность, РОССИЯ
06:39 06.02.2025
 
Суд оштрафовал золотодобывающую компанию за загрязнение ручья

Суд взыскал с золотодобывающего предприятия 18 миллионов рублей за загрязнение ручья

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 фев - ПРАЙМ. Благовещенский горсуд взыскал с золотодобывающего предприятия более 18 миллионов рублей за загрязнение ручья, впадающего в реку Селемджа, также компания оштрафована на 400 тысяч рублей, сообщают пресс-службы прокуратуры региона и горсуда.
Установлено, что, добывая россыпное золото, недропользователь допустил загрязнение ручья Антоновский взвешенными частицами (загрязненными технологическими водами), которые попадают в реку Селемджа, сообщает прокуратура региона. По данным суда, концентрация загрязняющих веществ составила более 900 миллиграммов на кубический дециметр, что значительно превышает установленные нормы. Это негативно сказалось на экологической обстановке в районе.
"Суд обязал компанию "Россыпи" выплатить 18,5 миллионов рублей за экологический ущерб, нанесенный экосистеме Селемджинского района", - говорится в сообщении.
Кроме того, по постановлениям прокуратуры района, организация привлечена к административной ответственности за нарушения по шести статьям. Общая сумма назначенных штрафов составила 400 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
 
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