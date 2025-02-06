https://1prime.ru/20250206/sud-854710928.html

NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству

NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству - 06.02.2025, ПРАЙМ

NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству

Суд в штате Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по праву рождения на неопределенный срок, говорится в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T08:59+0300

2025-02-06T08:59+0300

2025-02-06T08:59+0300

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суд в штате Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по праву рождения на неопределенный срок, говорится в материале газеты New York Times."Исполнительный указ (Трампа) противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом", - цитирует газета окружного судью Мэриленда Дебру Бордман.Отмечается, что предварительный запрет, в отличие от временного блокирования указа другим судом в Сиэтле, распространяется на всю страну и действует, пока его не отменит вышестоящий суд.Указ президента ограничивает право на гражданство при рождении в случае, если один или оба родителя находились в стране легально, но имели только временное проживание, или если мать находилась в США нелегально, а отец не был гражданином или постоянным жителем страны.

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сша, общество , дональд трамп