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NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству - 06.02.2025, ПРАЙМ
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NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству
NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству - 06.02.2025, ПРАЙМ
NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству
Суд в штате Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по праву рождения на неопределенный срок, говорится в... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T08:59+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суд в штате Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по праву рождения на неопределенный срок, говорится в материале газеты New York Times."Исполнительный указ (Трампа) противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом", - цитирует газета окружного судью Мэриленда Дебру Бордман.Отмечается, что предварительный запрет, в отличие от временного блокирования указа другим судом в Сиэтле, распространяется на всю страну и действует, пока его не отменит вышестоящий суд.Указ президента ограничивает право на гражданство при рождении в случае, если один или оба родителя находились в стране легально, но имели только временное проживание, или если мать находилась в США нелегально, а отец не был гражданином или постоянным жителем страны.
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сша, общество , дональд трамп
Политика, США, Общество , Дональд Трамп
08:59 06.02.2025
 
NYT: суд бессрочно заблокировал указ Трампа по гражданству

NYT: суд заблокировал указ Трампа, ограничивающий получение гражданства

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Суд в штате Мэриленд заблокировал указ президента Дональда Трампа об ограничении права на гражданство по праву рождения на неопределенный срок, говорится в материале газеты New York Times.
"Исполнительный указ (Трампа) противоречит простым формулировкам 14-й поправки к конституции США, противоречит 125-летнему обязывающему прецеденту, установленному Верховным судом", - цитирует газета окружного судью Мэриленда Дебру Бордман.
Отмечается, что предварительный запрет, в отличие от временного блокирования указа другим судом в Сиэтле, распространяется на всю страну и действует, пока его не отменит вышестоящий суд.
Указ президента ограничивает право на гражданство при рождении в случае, если один или оба родителя находились в стране легально, но имели только временное проживание, или если мать находилась в США нелегально, а отец не был гражданином или постоянным жителем страны.
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ПолитикаСШАОбществоДональд Трамп
 
 
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