https://1prime.ru/20250206/sud-854725903.html

Суд рассмотрит иск о передаче ГК "Борец" в доход государства

Суд рассмотрит иск о передаче ГК "Борец" в доход государства - 06.02.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск о передаче ГК "Борец" в доход государства

Арбитражный суд Калининградской области в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:17+0300

2025-02-06T15:17+0300

2025-02-06T15:17+0300

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МОСКВА, 6 фев – ПРАЙМ. Арбитражный суд Калининградской области в закрытом режиме рассмотрит иск Генеральной прокуратуры РФ с требованием избавить от иностранного влияния и взыскать в доход государства предприятия группы компаний "Борец", являющейся крупнейшим производителем насосов для нефтяной промышленности России, сказано в картотеке арбитражных дел. "Определение о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Заседание назначено на 7 марта в 9.00", - сказали в суде. Ответчиками по иску выступают "Салтекор Инвестментс", зарегистрированная в ОАЭ компания "Борец Холдинг Компани ЛТД" и международная коммерческая компания "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшельские Острова). В качестве третьих лиц указаны ООО "ПК "Борец", ФАС и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Как следует из иска, ГК "Борец" является крупнейшим в России производителем установок электроцентробежных насосов, поставляемых для нефтяной промышленности. В группу входят предприятия, расположенные в Калининградской, Московской, Белгородской и Курганской областях, Москве, Пермском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а также в Казахстане. Контроль над ними установили подданные Великобритании, Швеции и гражданин Израиля Леонид Невзлин (бывший акционер группы компаний ЮКОС и деловой партнер Михаила Ходорковского, оба признаны в РФ иноагентами), заочно осужденный к пожизненному лишению свободы за организацию убийств. По информации Генпрокуратуры, они вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением в обход процедур, установленных российским законодательством о специальных экономических мерах и противодействии незаконному контролю над стратегическими обществами со стороны иностранных инвесторов. Для этого они в 2014 году зарегистрировали доли ООО "ПК "Борец" на аффилированные иностранные юрлица. На Кипре это "Салтекор Инвестментс Лимитед", на Сейшелах – "Центр разработки нефтедобывающего оборудования". А после начала СВО приняли меры, чтобы скрыть принадлежность им данной группы компаний. При этом, указано в иске, они "следуют агрессивной политике западных государств по нанесению стратегического поражения Российской Федерации путем причинения ущерба ее экономике, прибыль стратегических обществ выводится ими за рубеж".

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