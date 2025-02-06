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Минтранс России сообщил, какие авиакомпании намерены летать в Сухум

Минтранс России сообщил, какие авиакомпании намерены летать в Сухум - 06.02.2025, ПРАЙМ

Минтранс России сообщил, какие авиакомпании намерены летать в Сухум

Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на... | 06.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-06T15:09+0300

2025-02-06T15:09+0300

2025-02-06T15:13+0300

экономика

абхазия

авиакомпании

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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Российская "ЮВТ Аэро" будет летать в Сухум, еще как минимум две другие компании проявили интерес к направлению, сказал министр транспорта РФ Роман Старовойт на встрече с известным политическим деятелем Абхазии Бадрой Гунба. "Это дополнительная возможность, конечно, для россиян посетить дружелюбную Республику Абхазия. И, конечно, это очень будет важно для развития Абхазии, для экономического потенциала. Здесь взаимный интерес", - отметил министр. Тестовый полет в отреставрированный аэропорт имени В. Г. Ардзинба состоится уже завтра. Открытие регулярного авиасообщения ожидается к началу туристического сезона.

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абхазия, авиакомпании, минтранс рф, россия