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Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет
Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет - 06.02.2025, ПРАЙМ
Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет
Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир. | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T10:36+0300
2025-02-06T10:36+0300
таджикистан
бизнес
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ДУШАНБЕ, 6 фев – ПРАЙМ. Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир. "В свободной экономической зоне "Дангара" в ближайшее время будет построена табачная фабрика мощностью 2 миллиарда сигарет в год. Для этого мы реанимируем выращивание табака", - сказал Кабир, отвечая на вопрос РИА Новости. По его словам, сейчас интенсивно разрабатывается реанимация старой практики, когда в некоторых регионах страны было производство и выращивание табака. "Таджикистан считался одной из ведущих республик СССР в выращивании высококачественного табачного листа", - напомнил Кабир. "Первые два года производства мы намерены закупать табак в Бразилии, Пакистане и Индии, пока не наладим его массовое производство внутри страны", - сказал министр. В Таджикистане ранее выращивались такие известные сорта табака, как "Вирджиния" и "Дюбек".
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таджикистан, бизнес
ТАДЖИКИСТАН, Бизнес
10:36 06.02.2025
 
Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет

В Таджикистане заявили о возобновлении выращивания табака и производства сигарет

© fotolia.com / Deyan GeorgievСигареты
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 06.02.2025
© fotolia.com / Deyan Georgiev
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ДУШАНБЕ, 6 фев – ПРАЙМ. Таджикистан возобновит выращивание табака и производство сигарет, сообщил журналистам министр промышленности и новых технологий Шерали Кабир.
"В свободной экономической зоне "Дангара" в ближайшее время будет построена табачная фабрика мощностью 2 миллиарда сигарет в год. Для этого мы реанимируем выращивание табака", - сказал Кабир, отвечая на вопрос РИА Новости.
По его словам, сейчас интенсивно разрабатывается реанимация старой практики, когда в некоторых регионах страны было производство и выращивание табака. "Таджикистан считался одной из ведущих республик СССР в выращивании высококачественного табачного листа", - напомнил Кабир.
"Первые два года производства мы намерены закупать табак в Бразилии, Пакистане и Индии, пока не наладим его массовое производство внутри страны", - сказал министр.
В Таджикистане ранее выращивались такие известные сорта табака, как "Вирджиния" и "Дюбек".
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