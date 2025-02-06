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Эксперт спрогнозировал рост числа федеральных центров ИИ в России
Эксперт спрогнозировал рост числа федеральных центров ИИ в России - 06.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост числа федеральных центров ИИ в России
В этом году количество федеральных центров ИИ в России может увеличиться с 12 до 18. Ключевую роль в реализации задач будут играть финансовые и... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T16:16+0300
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. В этом году количество федеральных центров ИИ в России может увеличиться с 12 до 18. Ключевую роль в реализации задач будут играть финансовые и научно-исследовательские институты. Об этом агентству "Прайм" сообщил генеральный директор интегратора искусственного интеллекта INTO Иван Павлович.В список стран-лидеров по объемам ИИ в экономике входят: Китай, США, Россия, Индия, ЕС (в основном Германия), страны Персидского залива, Япония, Великобритании и Канада.В гонке на мировом рынке ИИ в перспективе двух-трёх лет Россия может закрепиться в первой пятерке лидеров.Путь к лидерству России в сфере ИИ лежит через сочетание мощной научной базы, которая у нас есть, и умелого использования вычислительных ресурсов. К примеру, недавняя разработка DeepSeek показала, что, несмотря на относительно скромный по мировым меркам кластер – примерно в 50 раз меньше, чем у американских проектов), при грамотно подобранном объёме данных и времени обучения можно добиться внушительных результатов. Более того, авторы DeepSeek опубликовали подробный технический отчёт, подтверждённый ведущими специалистами отрасли, где все метрики – от сроков до мощности железа – бьются между собой. Это показывает, что даже с ограниченными ресурсами при правильной стратегии Россия способна добиваться технологических прорывов, и в перспективе к концу десятилетия занять серьёзные позиции в мировой ИИ-гонке.
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технологии, россия
Эксперт спрогнозировал рост числа федеральных центров ИИ в России
Павлович: количество федеральных центров ИИ в России может увеличиться до 18
МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. В этом году количество федеральных центров ИИ в России может увеличиться с 12 до 18. Ключевую роль в реализации задач будут играть финансовые и научно-исследовательские институты. Об этом агентству "Прайм" сообщил генеральный директор интегратора искусственного интеллекта INTO Иван Павлович.
В список стран-лидеров по объемам ИИ в экономике входят: Китай, США, Россия, Индия, ЕС (в основном Германия), страны Персидского залива, Япония, Великобритании и Канада.
В гонке на мировом рынке ИИ в перспективе двух-трёх лет Россия может закрепиться в первой пятерке лидеров.
Путь к лидерству России в сфере ИИ лежит через сочетание мощной научной базы, которая у нас есть, и умелого использования вычислительных ресурсов. К примеру, недавняя разработка DeepSeek показала, что, несмотря на относительно скромный по мировым меркам кластер – примерно в 50 раз меньше, чем у американских проектов), при грамотно подобранном объёме данных и времени обучения можно добиться внушительных результатов. Более того, авторы DeepSeek опубликовали подробный технический отчёт, подтверждённый ведущими специалистами отрасли, где все метрики – от сроков до мощности железа – бьются между собой. Это показывает, что даже с ограниченными ресурсами при правильной стратегии Россия способна добиваться технологических прорывов, и в перспективе к концу десятилетия занять серьёзные позиции в мировой ИИ-гонке.
ByteDance выпустит модель ИИ для генерации реалистичных видео с людьми