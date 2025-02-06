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Суд оштрафовал Telegram за обнародование персональных данных - 06.02.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал Telegram за обнародование персональных данных
Суд оштрафовал Telegram за обнародование персональных данных - 06.02.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Telegram за обнародование персональных данных
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала на 240 тысяч рублей мессенджер Telegram по трем протоколам за размещение в открытом доступе персональных... | 06.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-06T11:07+0300
2025-02-06T11:07+0300
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общество
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала на 240 тысяч рублей мессенджер Telegram по трем протоколам за размещение в открытом доступе персональных данных россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Telegram Messenger Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 80 тысяч рублей", - огласила решение судья Алсу Адиятуллина. Она же в четверг и в среду назначила мессенджеру еще два штрафа за аналогичные правонарушения по 80 тысяч рублей. Из оглашенных в суде материалов стало известно, что протокол был составлен после обращения в Роскомнадзор гражданки России, которая указала, что в Telegram незаконно и в открытом доступе размещены данные граждан: ФИО, возраст, адрес места проживания и иные сведения. Дело было рассмотрено единолично, стороны в суд не явились.
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telegram, общество
Telegram, Общество
11:07 06.02.2025
 
Суд оштрафовал Telegram за обнародование персональных данных

Суд оштрафовал Telegram на 240 тысяч рублей за обнародование персональных данных

© Unsplash/Tingey Injury Law FirmСуд, правосудие
Суд, правосудие
© Unsplash/Tingey Injury Law Firm
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МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовала на 240 тысяч рублей мессенджер Telegram по трем протоколам за размещение в открытом доступе персональных данных россиян, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Telegram Messenger Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения по части 5 статьи 13.11 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде 80 тысяч рублей", - огласила решение судья Алсу Адиятуллина.
Она же в четверг и в среду назначила мессенджеру еще два штрафа за аналогичные правонарушения по 80 тысяч рублей.
Из оглашенных в суде материалов стало известно, что протокол был составлен после обращения в Роскомнадзор гражданки России, которая указала, что в Telegram незаконно и в открытом доступе размещены данные граждан: ФИО, возраст, адрес места проживания и иные сведения.
Дело было рассмотрено единолично, стороны в суд не явились.
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